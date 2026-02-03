Внимание: Фалшиви обаждания от мними служители на Revolut целят да ви оберат

Експерти и потребители алармират за нови опити за измама през Revolut. Този път измамниците опитват да се представят за добронамерени и услужливи служители на компанията. А оттам напомнят, че комуникацията им с клиентите най-често е през имейли и съобщения в приложението, а не чрез обаждания.

Как практически става опитът за отнемане на средства?

Телефонът звъни от непознат номер, често чуждестранен. Отсреща се представят за „Revolut Support“. Говорят уверено, съобщават за „подозрителни транзакции“ и настояват за бърза реакция. Схемата е позната, но тази година се появява в нови варианти, описвани от потребители в международния форум Reddit и вече засичани и в България.

„Попарени“ разказват как измамниците ги убеждават да отворят приложението и да следват инструкции стъпка по стъпка. Целта е една – потребителят сам да извърши действия, които водят до загуба на средства. В някои случаи обаждащият се твърди, че „помага“ за блокиране на подозрителна трансакция, в други се представя като „inspector на Revolut“ и иска плащане „за сигурност“. Общото е натискът и усещането за спешност.



Паралелно с тези сигнали, експертът по киберсигурност Любомир Тулев предупреди за сходна схема, насочена към потребители в България. В ефира на NOVA NEWS той обясни, че жертвите получават обаждания – най-често по Viber – от хора, които се представят за служители на колцентъра на Revolut. Поводът този път е въвеждането на еврото в България.



Измамниците твърдят, че левовата сметка трябва да бъде конвертирана в евро и че това изисква потвърждение от страна на клиента. „Това е напълно невярно. Revolut направиха тази промяна още в края на октомври, началото на ноември и всички техни потребители го знаят“, подчерта Тулев.



По думите му обаждащите се често разполагат с името на жертвата и искат данните на виртуалната дебитна карта – номер, срок на валидност и CVV код. След това следва нова стъпка: „На потребителя се казва, че трябва да потвърди изскачащ прозорец в приложението. В действителност това е двуфакторно потвърждение на транзакция и парите просто заминават в ръцете на хакерите“, обясни експертът.



Междувременно самата компания въведе допълнителни защитни механизми. През януари 2026 г. Revolut обяви нова функция в приложението, която засича кога потребителят е в активен телефонен разговор и показва предупредителен банер, ако обаждането не е от легитимен номер на компанията.

„Всички потребители могат да забележат, че ако са отворили приложението Revolut и в същото време получат обаждане, в горната част на екрана излиза червено съобщение, че Revolut в момента не ви звъни. Приложението засича, че има активен телефонен разговор, и ясно показва „Не сме ние“, казва Тулев.



Наред с това някои потребители съобщават и за блокирани големи трансакции по съображения за сигурност. Тези случаи не са свързани с външни измами, но понякога водят до забавяне или недоволство.

Важно е да разграничаване автоматични защитни мерки и действия на измамници, използващи името на Revolut.



Сигналите от началото на 2026 г. очертават няколко повтарящи се елемента при опитите за измама: обаждания извън официалния чат на приложението, използване на фалшиви или VoIP (от Voice over Internet Protocol - технология, която позволява провеждането на гласови и мултимедийни разговори през интернет) номера и насочване към „потвърждения“ или трансфери.

Експертите съветват: не се споделяйте пароли, ПИН кодове и данни за карти по телефона, не следвайте инструкции от непотвърдени обаждания и при съмнение контактът с Revolut осъществявайте единствено през официалния чат в приложението. „Revolut не се обаждат по този начин. Комуникацията им с клиентите често е през имейли“, напомни експертът Любомир Тулев.