Услугите поскъпнаха драстично при влизането ни в еврозоната

България официално стана част от еврозоната, но първият месец с новата валута донесе сериозен ценови шок в сектора на услугите. Според експресната оценка на Националния статистически институт (НСИ) за януари 2026 година, годишната инфлация е достигнала 3.6%, съобщи председателят на института Атанас Атанасов.

"Като член на еврозоната НСИ вече ще оповестява и т.нар. флаш инфлация, която е предварителна оценка веднага след изтичане на месеца", поясни Атанас Атанасов. Въпреки че общият индекс изглежда умерен, детайлните данни разкриват стряскащи нива на поскъпване при ежедневните услуги.



Най-тежък е ударът за потребителите при занаятчийските и личните услуги. Цените на бижутерските и часовникарските услуги са скочили с цели 35% спрямо миналия януари, оправдано от ръста на златото на международните пазари. Ветеринарните услуги са поскъпнали с 25%, а посещението при фризьор вече ни струва с 18% повече.



Сериозен ръст от над 9% се наблюдава и в секторите "Спорт и развлечения" и "Ресторанти и хотели". Образованието също не остава по-назад с годишна инфлация от 8.6%, продиктувана от по-високи университетски такси и курсове.

Еврото е факт, левовете изчезват

Паралелно с данните за цените, Координационният център за въвеждане на еврото съобщи, че процесът по подмяна на валутата върви към своя край. Към 31 януари са изтеглени над 75% от левовете в обращение, заяви Владимир Иванов, председател на центъра.

"Процесът по единичното обращение върви идеално. От 1 февруари разплащанията у нас се осъществяват само в евро", посочи Владимир Иванов, цитиран от БТА. Той напомни, че въпреки отпадането на лева като платежно средство, търговците са длъжни да показват цените в двете валути до 8 август 2026 година.

В момента у населението все още се намират около 7.7 милиарда лева, които могат да бъдат обменени безсрочно в Българската народна банка (БНБ) и без такси в търговските банки до месец юни.