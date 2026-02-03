Китай ни залива със забранени и опасни лекарства

В сгради, разпръснати между Шънджън, Чанша и Пекин, китайски търговци продават дистанционно вещества, които много от тях никога не биха инжектирали в телата си.

Техните стоки: пептиди, къси вериги от аминокиселини, представени онлайн като чудодейни решения за по-добър сън, отслабване, подобряване на паметта, по-бързо заздравяване или дори подмладяване на кожата. Обещанието за перфектно тяло, доставено в лиофилизирани флакони.

Експлозията на този пазар се дължи до голяма степен на глобалния успех на лекарства за отслабване, базирани на GLP-1, като семаглутид и тирзепатид. Тяхната ефективност проправи пътя за по-широко увлечение по пептидните терапии, възприемани като бъдещето на по-целенасочена и по-щадяща медицина. В действителност повечето от тези съединения са забранени за употреба от западните здравни власти или просто са непосилно скъпи чрез регулирани медицински канали.

В резултат на това търсенето се измества към онлайн продавачи, повечето от които са базирани в Китай. Бивши търговци на хартия или доставчици на фармацевтични суровини, които са преминали към онлайн продажби, сега са близо хиляда, насочени към чуждестранна клиентела. Конкуренцията е жестока и цените падат драстично: няколко десетки долара са достатъчни, за да се купят дози, които струват повече от десет пъти повече в Съединените щати.

В TikTok, Telegram и WhatsApp, инфлуенсъри и начинаещи биохакери рекламират BPC-157, известен още като "дрогата на Върколака“, заради предполагаемите му регенеративни ефекти, или Pinealon, за който се твърди, че подобрява съня и паметта. В рамките на така наречените "looksmaxxing“ общности хората експериментират, микродозират и споделят уроци за инжектиране. Пептидите пристигат под формата на прах, за да се разтварят у дома, често без никакво медицинско наблюдение, съобщава "Файненшъл таймс".

Зад това разпространение на продавачи се крие мощна верига за доставки: шепа фабрики произвеждат по-голямата част от веществата, преди те да преминат през няколко внимателно непрозрачни посредници. Фиктивни адреси, недостъпни телефонни номера, плащания с криптовалута: всичко е проектирано така, че да бъде непроследимо, в случай че тези молекули някога предизвикат нежелани странични ефекти.

Китайските власти по същество предприемат мерки срещу продажбите на вътрешния пазар. Пептидите, изпратени на Запад, са практически невъзможни за намиране на местния пазар. Тези, които ги изнасят, често отказват да ги докоснат. "Аз съм с наднормено тегло, но никога не бих посмял да докосна това нещо. Западняците са обсебени от него. Аз просто го продавам,“ споделя един от тях със смях.

Лекарите са обезпокоени от тази тенденция към самолечение. Непълни тестове за чистота, рискове от замърсяване, неизвестни условия на транспортиране – купуването на пептиди без рецепта е като игра на руска рулетка със здравето. I БГНЕС