Окончателно: ВАС отмени увеличените цени за паркиране в синята зона на Бургас

Решението на ВАС остави в сила постановеното решение на Административен съд-Бургас, с бяха отменени увеличените цени за платено паркиране в Бургас и включването на 20% ДДС в тях.

Делото е образувано по жалба жител на общината и ползвател на услугата по платено паркиране,а решението на ВАС е окончателно.

В разгара на сезона: Поскъпва синята зона в Бургас

Новите цени бяха приети с решение на Общинския съвет в Бургас през февруари 2025 г и по силата им стойностите, които граждани и гости на Бургас трябваше да плащат за синя и зелена зона са еднакви, с включен ДДС в тях. С решението на ВАС от 2 февруари 2025 г се отменят следните цени като незаконосъобразни:

► 2 лв./час – кратковременно паркиране

► 1 лв. за 30 минути – кратковременно паркиране

► 100 лв./100 часа – карта за паркинг автомати

► 15 лв. – електронен талон за паркиране

► 1 лв. – електронен талон за паркиране

► 40 лв. – „уикенд пакет“

Именно тези цени, приети с включен 20% ДДС, са обявени за незаконосъобразни.

Според мотивите на съда при приемането на измененията в наредбата е допуснато съществено процесуално нарушение – липсват конкретни мотиви за очакваните резултати, включително финансовите, каквото се изисква по Закон за нормативните актове. Според решението, тъй като увеличението има пряко финансово отражение върху гражданите и организациите, е следвало да има анализ на приходи и разходи при старите цени и очаквания ефект след повишението – какъвто не е представен.

Наред с това съдът приема и материална незаконосъобразност, свързана с включването на 20% ДДС в цените за услугите по паркиране в определените зони. Държавните и местните органи не са данъчно задължени лица за дейности, които извършват в качеството си на орган на власт, освен при изрично посочени изключения или при значително нарушаване на конкуренцията.