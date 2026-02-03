Съвети за домакини: През колко време се сменя филтърът на каната за вода

Каната за филтриране на вода е практично и достъпно решение за по-чиста и по-вкусна питейна вода у дома. За да бъде тя наистина ефективна обаче, е изключително важен филтърът ì да се подменя редовно. Много домашни подценяват този момент, който може да доведе не само до по-лош вкус на водата, но и до натрупване на вредни вещества. Ето какво трябва да знаете.

Колко често се сменя филтърът?

В повечето случаи производителите препоръчват смената на филтъра за всеки 4 седмици или след това филтриране на около 100–150 литра вода . Точният период зависи от конкретния модел на кана и тип филтър, така че винаги е добре да се съобразявате с инструкциите на производителя.

От какво зависи честотата на смяната?

Няколко фактора влияят върху това колко бързо се износва филтърът:

Качеството на чешмяната вода – при по-твърда вода или високото съдържание на хлорния филтър се запушва по-бързо.

Колко често използвате каната – ако филтрирате водата всеки ден за цялото семейство, ще е нужна по-честа смяна.

Температура и съхранение – оставянето на филтрирана вода на топло място ускорява развитието на бактериите.

Признаци, че филтърът трябва да се смени

Дори и да не сте предоставили точните данни, има сигнали, които не биват да се игнорират:

Водата започва да има неприятен вкус или мирис

Филтрирането става значително по-добро

По стените на каната се появяват утайки

Водата не изглежда бистра

Какво се случва, ако не смените филтъра навреме?

Използването на количеството филтър може да има обратен ефект – вместо да пречиства, той започва да връща натрупаните замърсявания обратно във водата. Това увеличава риска от бактериите и намалява питейната вода.

Практични съвети за домакини

Записвайте датата на смяната или използвайте напомняне на телефона

Ако каната има индикатор, следете го редовно

Почиствайте каната поне веднъж седмично с топла вода (без агресивни препарати)

Съхранявайте филтрираната вода в хладилника, особено през лятото

Редовната смяна на филтъра на каната за вода е малка, но важна стъпка към по-здравословен начин на живот. Тя гарантира по-добър вкус, по-високо качество на водата и спокойствие за цялото семейство. Един прост навик може да направи голяма разлика в ежедневието ви.