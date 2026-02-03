Във Варна погребаха българския лев

Нестандартен ритуал отбеляза края на лева като официална валута в България.

На централните гробища във Варна Росен Марков направи символичен ритуал по погребването на българския лев, информира Булфото.

Банкноти левове и букет карамфили бяха положени в ковчег.

България официално стана част от еврозоната на 1 януари 2026 г.

През целия януари бе в ход двойно разплащане – в лева и в евро, като в този период от обращение бяха изтеглени над 2/3 от левовата наличност у нас.

Хората, които все още имат левова наличност у себе си, могат да я обменят в евро в банките и в пощенските клонове в страната безплатно в първите шест месеца на 2026 г., а след това с такса.

В БНБ това ще се случва безсрочно.