Във Варна погребаха българския лев
Нестандартен ритуал отбеляза края на лева като официална валута в България.
На централните гробища във Варна Росен Марков направи символичен ритуал по погребването на българския лев, информира Булфото.
Банкноти левове и букет карамфили бяха положени в ковчег.
България официално стана част от еврозоната на 1 януари 2026 г.
През целия януари бе в ход двойно разплащане – в лева и в евро, като в този период от обращение бяха изтеглени над 2/3 от левовата наличност у нас.
Хората, които все още имат левова наличност у себе си, могат да я обменят в евро в банките и в пощенските клонове в страната безплатно в първите шест месеца на 2026 г., а след това с такса.
В БНБ това ще се случва безсрочно.
