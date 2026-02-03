  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +0 / +1
Пловдив: +0 / +1
Варна: -3 / +1
Сандански: +6 / +7
Русе: -6 / -3
Добрич: -4 / +0
Видин: -5 / -3
Плевен: -6 / -3
Велико Търново: -5 / -2
Смолян: -2 / +1
Кюстендил: +3 / +6
Стара Загора: -1 / -1

Във Варна погребаха българския лев

  • Сподели в:
  • Viber
Във Варна погребаха българския лев
A A+ A++ A

Нестандартен ритуал отбеляза края на лева като официална валута в България.

На централните гробища във Варна Росен Марков направи символичен ритуал по погребването на българския лев, информира Булфото.

Банкноти левове и букет карамфили бяха положени в ковчег.

България официално стана част от еврозоната на 1 януари 2026 г.

През целия януари бе в ход двойно разплащане – в лева и в евро, като в този период от обращение бяха изтеглени над 2/3 от левовата наличност у нас.

Хората, които все още имат левова наличност у себе си, могат да я обменят в евро в банките и в пощенските клонове в страната безплатно в първите шест месеца на 2026 г., а след това с такса.

В БНБ това ще се случва безсрочно.

#лев

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?