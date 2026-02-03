Д-р Наум Симоновски: Изследвайте кръвната си картина веднъж годишно

В навечерието на Световния ден за борба с рака специалистите отчитат тревожен ръст на диагностицираните случаи в България. Въпреки че статистиката показва повече болни, медиците успокояват, че това е резултат от по-добрата диагностика и масовото навлизане на съвременни изследвания, съобщи хематологът д-р Наум Симоновски от СБАЛХЗ.

"Вече не лекуваме просто диагноза – лекуваме конкретния пациент и биологията на неговото заболяване", заяви специалистът в ефира на bTV. По думите му съвременната медицина стъпва на три основни стълба: таргетна терапия, имунотерапия и прецизна диагностика. Тези методи позволяват да се атакуват директно дефектните клетки, без да се засягат здравите тъкани.

Въпреки навлизането на иновативни методи, които променят медицината с часове, д-р Наум Симоновски подчертава, че информираността остава най-силното оръжие срещу болестта. Той формулира критично важния „принцип на трите единици“ за всеки гражданин:

Посещение при личния лекар веднъж годишно.

Изследване на пълна кръвна картина веднъж годишно.

Търсене на специалист при симптоми като умора или необяснима загуба на тегло, продължаващи повече от седмица.

Краят на старата химиотерапия

Според специалистите имунотерапията вече успешно „обучава“ имунната система на пациента сама да разпознава и унищожава туморните клетки. Въпреки тези успехи, хематолозите напомнят, че кръвната картина често дава сигнал за сериозен здравословен проблем още преди пациентът да усети каквито и да е клинични оплаквания.