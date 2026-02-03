39 глоби за непочистени от сняг и лед тротоари в София

Отрицателни температури в София тази сутрин. На територията на Столичната община пътните настилки са влажни, на места почти сухи, като участъците с необходимост от обработки се обработват своевременно.

От нощта до момента на справката са извършени 11 обработки с разпръскване на смеси срещу заледяване. През нощта дейности са осъществявани на територията на 6 района на Столичната община.

Към момента обработките против заледяване продължават само при необходимост, както следва в районите: "Панчарево“ (общинската пътна мрежа и улици с масов градски транспорт), "Витоша“ "Красна поляна", "Люлин“, по Софийския околовръстен път – Южна дъга, на рискови участъци, както и по ул. "Рачо Казанджията“.

В готовност за работа са 165 снегопочистващи машини, като 23 машини са работили на терен.

На територията на Природен парк "Витоша“ от 5:00 часа се извършва опесъчаване по двата планински пътя: кв. "Бояна“ – "Златни мостове“ и кв. "Драгалевци“ – хижа "Алеко“. Пътищата на територията на парка са проходими при зимни условия.

Всички линии на градския транспорт се движат по разписание и изпълняват обичайните си маршрути.

Във връзка с контрола по почистването вчера са наложени 39 фиша на търговски обекти за неизпълнение на задълженията за почистване на прилежащите площи. Напомняме, че е задължение на етажните собствености, както и на управителите на търговски и офис обекти, да почистват прилежащите пространства пред съответните сгради, пише "Фокус".

От Столичната община призовават водачите на моторни превозни средства да се придвижват с автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да шофират внимателно, със съобразена скорост и повишено внимание.