  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +0 / +1
Пловдив: +0 / +1
Варна: -3 / +1
Сандански: +6 / +7
Русе: -6 / -3
Добрич: -4 / +0
Видин: -5 / -3
Плевен: -6 / -3
Велико Търново: -5 / -2
Смолян: -2 / +1
Кюстендил: +3 / +6
Стара Загора: -1 / -1

39 глоби за непочистени от сняг и лед тротоари в София

  • Сподели в:
  • Viber
39 глоби за непочистени от сняг и лед тротоари в София
A A+ A++ A

Отрицателни температури в София тази сутрин. На територията на Столичната община пътните настилки са влажни, на места почти сухи, като участъците с необходимост от обработки се обработват своевременно.

От нощта до момента на справката са извършени 11 обработки с разпръскване на смеси срещу заледяване. През нощта дейности са осъществявани на територията на 6 района на Столичната община.

Към момента обработките против заледяване продължават само при необходимост, както следва в районите: "Панчарево“ (общинската пътна мрежа и улици с масов градски транспорт), "Витоша“ "Красна поляна", "Люлин“, по Софийския околовръстен път – Южна дъга, на рискови участъци, както и по ул. "Рачо Казанджията“.

В готовност за работа са 165 снегопочистващи машини, като 23 машини са работили на терен.

На територията на Природен парк "Витоша“ от 5:00 часа се извършва опесъчаване по двата планински пътя: кв. "Бояна“ – "Златни мостове“ и кв. "Драгалевци“ – хижа "Алеко“. Пътищата на територията на парка са проходими при зимни условия.

Всички линии на градския транспорт се движат по разписание и изпълняват обичайните си маршрути.

Във връзка с контрола по почистването вчера са наложени 39 фиша на търговски обекти за неизпълнение на задълженията за почистване на прилежащите площи. Напомняме, че е задължение на етажните собствености, както и на управителите на търговски и офис обекти, да почистват прилежащите пространства пред съответните сгради, пише "Фокус".

От Столичната община призовават водачите на моторни превозни средства да се придвижват с автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да шофират внимателно, със съобразена скорост и повишено внимание.

#лед

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Закон и ред
Последно от Закон и ред

Всички новини от Закон и ред »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?