Иран се съгласи условно на ядрени преговори със САЩ за първи път след ударите миналото лято

Иран условно се е съгласил да възобнови ядрените преговори със Съединените щати, което ще бъде първият такъв диалог от миналото лято, когато администрацията на президента Доналд Тръмп нанесе въздушни удари по три ирански ядрени обекта. Решението идва на фона на усилията на Техеран да предотврати риска от нови военни действия.

Очаква се иранският дипломат Абас Арагчи да се срещне с американския специален представител Стив Уиткоф и Джаред Кушнър в Истанбул в петък, по данни на три международни източника. Президентът Масуд Пезешкиан потвърди, че Иран се стреми към преговори, но подчерта, че те трябва да се проведат при „подходящи условия“, без заплахи или нереалистични искания, и да бъдат водени от принципите на достойнство, предпазливост и целесъобразност. По думите му разговорите отговарят на националните интереси на страната и са в резултат на призиви от приятелски държави в региона.

Въпреки че Пезешкиан е дал разрешение за започване на разговорите, окончателните решения остават в ръцете на върховния лидер аятолах Али Хаменей. Той предупреди, че евентуален американски удар срещу Иран би довел до регионален конфликт. През последните седмици напрежението се засили, след като президентът Доналд Тръмп разположи американска самолетоносачна ударна група в региона и отправи заплахи за нови атаки, ако Иран откаже да преговаря за ядрено споразумение. Според информации Тръмп е обмислял въздушни удари срещу ирански лидери, ядрени обекти и държавни институции.

Иран разполага с хиляди ракети и дронове, способни да достигнат американски военни бази в Близкия изток, както и Израел, и нееднократно е заявявал, че ще отвърне на евентуални атаки.

Разговорите в Истанбул са част от по-широки регионални дипломатически усилия за предотвратяване на ескалация. В тях водеща роля играят Катар, Турция и Египет. Турция е домакин на срещата, в която ще участват външните министри на Египет, Оман, Пакистан, Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Тръмп изрази предпазлив оптимизъм, като заяви в неделя, че Иран „води сериозни разговори“, а Арагчи посочи, че е уверен в постигането на споразумение.

В същото време други ирански представители очертаха ясни червени линии. Али Багери, ръководител на отдела за външна политика към Върховния съвет за национална сигурност, заяви, че Иран няма намерение да преговаря по въпроса за запасите си от обогатен уран. Същевременно Али Шамхани, високопоставен съветник на Хаменей, подчерта, че САЩ трябва да предложат отстъпки, ако Иран се съгласи да намали нивата на обогатяване.

След ударите от миналото лято Иран възстановява ядрените си съоръжения, като ги изгражда по-дълбоко под земята, и е ограничил достъпа на инспекторите на ООН. Предишни непреки преговори през април и май 2025 г. се провалиха след израелски удар по Иран, последван от американска военна операция, което на практика сложи край на диалога. Преките преговори със Съединените щати дотогава бяха изключвани от Техеран.