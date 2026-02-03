  • Instagram
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"

Победителката в националната селекция за „Евровизия 2026DARA призна, че е обмисляла да се откаже от участие в международния конкурс заради тежко психическо и физическо напрежение. В предаването „Денят започва“ по БНТ тази сутрин певицата разказа, че решението ѝ да остане в надпреварата е дошло след масирана подкрепа от нейни колеги и фенове, съобщи националната телевизия.

"Разколебаха ме смущенията, които изпитах една от вечерите след победата. Когато на линия стои твоето ментално здраве, започваш да се притесняваш за по-сериозни неща в живота", сподели Дарина Йотова. Тя беше категорична, че физическата реакция на тялото ѝ към стреса е била основният фактор за нейните съмнения.

Въпреки че социалните мрежи бяха залети от вълна от недоволство след обявяването на резултатите в събота вечер, певицата твърди, че негативните коментари не са били водещата причина за състоянието ѝ. По думите ѝ, тялото ѝ е реагирало на натрупаното напрежение около конкурса, а не на критиките, които тя избягва да чете.

"Хейтерите не са били причината. На чисто енергия съм, но тялото ми не е", обясни тя пред водещите. Според нея обажданията от колеги в последните часове са наклонили везните в посока на това да не предава мечтите си и своите почитатели.

Подготовка в Румъния

DARA разкри, че вече е в активна фаза на подготовка и заминава за Букурещ. Там тя ще работи с международен екип по създаването на трите нови песни, които ще бъдат представени официално на 28 февруари. Именно тогава чрез нов вот на жури и зрители ще бъде избрана финалната композиция, с която България ще се яви във Виена през май.

