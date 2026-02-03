Киев гори: Русия възобнови ракетните и дронови атаки

Руснаците възобновиха мащабни ракетни и дронови удари по Киев в нощта на 2 срещу 3 февруари, като поразиха няколко района на столицата, повредиха жилищни и нежилищни сгради и раниха трима души, съобщиха украинските власти. Атаката се разрази при екстремно ниски температури и сложи край на кратката пауза в руските удари по украинската енергийна инфраструктура.

Противовъздушната отбрана на Киев беше задействана малко след полунощ, като първите предупреждения бяха издадени около 00:30 местно време при приближаването на руски дронове. Малко по-късно бяха чути експлозии, а ситуацията се изостри, когато Военновъздушните сили на Украйна предупредиха за балистична ракетна заплаха. Официалното съобщение за ракетната опасност за столицата беше обявено в 01:09, докато заплахата от дронове остана в сила за Киев и още няколко области.

През следващия час в града се чуваха многократни експлозии. Журналисти на място съобщиха за продължаващи детонации, докато сирените за въздушна тревога звучаха, а жителите търсеха убежище. Ръководителят на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко определи времето на нападението като умишлено, заявявайки, че руските сили са „избрали мразовита февруарска нощ“ за удара, при очаквани температури до минус 24 градуса по Целзий до сутринта.

Щети бяха потвърдени в пет района на Киев: Дарницки, Деснянски, Днепровски, Печерски и Шевченковски. В Дарницкия район удари засегнаха нежилищни сгради, предизвикаха пожари и нанесоха щети на 25-етажна жилищна сграда на едно място и на пететажна сграда на друго. Един човек е ранен и е получил медицинска помощ на място.

В Днепровския район отломки от руски оръжия бяха открити на открити площи на две различни места. Детска градина беше повредена и се запали, а близка пететажна жилищна сграда също пострада. Кметът на Киев Виталий Кличко потвърди пожара в детската градина и щетите по нежилищни обекти в Дарницкия район. Медицински екипи бяха изпратени в Днепровския и Деснянския район след сигнали за пострадали.

В Деснянския район беше регистрирани щети върху нежилищна сграда, а в Шевченковския район първоначални данни сочеха, че е ударена 22-етажна жилищна сграда. В Печерския район бензиностанция беше повредена, заедно с паркирани автомобили и електропроводи, като на мястото избухна пожар.

Към ранните сутрешни часове властите потвърдиха, че броят на ранените в Киев е нараснал до трима. Пълният мащаб на разрушенията все още се оценява, докато аварийните служби продължават работа на множество локации в града.

Ударът по Киев е част от по-широка нощна атака в цяла Украйна. Русия изстреля десетки ракети и стотици дронове по цели далеч от фронтовата линия, което сигнализира за края на временния енергиен „мораториум“, за който Москва беше заявила, че ще важи само до 1 февруари. Подновените удари дойдоха само дни след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че лично е помолил руския президент Владимир Путин да се въздържа от атаки срещу украинската столица.

Около 03:30 в Киев отново бяха чути експлозии, а към 06:30 Военновъздушните сили на Украйна издадоха нови предупреждения за приближаващи крилати и балистични ракети. Малко след това взривове бяха съобщени във Виница в Западна Украйна и в Трипиля в Киевска област. В отговор на мащаба на атаката Полша вдигна изтребители, за да защити въздушното си пространство.

Киевска област също беше ударена през нощта и сутринта на 3 февруари. По данни на регионалните власти са атакувани цивилни населени места, жилищни сгради и енергийна инфраструктура. В Обуховския район мъж беше ранен от стъклени отломки, а две къщи и автомобил бяха повредени.

По на изток и юг бяха съобщени руски удари в Суми, Конотоп, Харкив, Днипро, Павлоград, Запорожие и Одеса. В Суми бяха поразени две жилищни сгради, като бяха повредени апартаменти на седмия и четвъртия етаж, а в близкия Конотоп избухна голям пожар в къща.

В Харкив балистична ракета удари квартал Слободски, ранявайки двама души. Областният управител Олег Синегубов съобщи, че медицинските екипи са оказали помощ на място. Кметът Игор Терехов предупреди, че атаката е принудила аварийните служби да източат отоплителната система, оставяйки без отопление над 800 сгради в града при температури около минус 20 градуса по Целзий. По думите му решението е било неизбежно заради тежките щети по критичната инфраструктура.

Град Днипро и цялата Днипропетровска област също бяха подложени на продължителни атаки. В Днипро удари повредиха инфраструктурен обект, две къщи, триетажна жилищна сграда и студентско общежитие, като предизвикаха няколко пожара. В община Слобожанское автомобил се запали, а къща беше повредена. Допълнителни пожари бяха регистрирани в Синелниковския район и град Синелниково, засягайки инфраструктурни обекти, бизнес сграда, гараж и превозни средства. Руски сили атакуваха и Никополския район с FPV дронове и артилерия, като повредиха инфраструктура, четири къщи, три стопански постройки и гараж. Първоначално не се съобщаваше за жертви в областта.

По-рано президентът Володимир Зеленски беше предупредил, че руските сили се подготвят за масиран удар, възползвайки се от екстремния студ с температури далеч под минус 20 градуса. Нощният обстрел потвърди тези опасения, оставяйки след себе си значителни разрушения в множество региони и подчертавайки подновения интензитет на руската въздушна кампания.