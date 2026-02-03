  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +0 / +1
Пловдив: +0 / +1
Варна: -3 / +1
Сандански: +6 / +7
Русе: -6 / -3
Добрич: -4 / +0
Видин: -5 / -3
Плевен: -6 / -3
Велико Търново: -5 / -2
Смолян: -2 / +1
Кюстендил: +3 / +6
Стара Загора: -1 / -1

Опасен, но не пандемичен: Как се разпространява вирусът Нипа

  • Сподели в:
  • Viber
Опасен, но не пандемичен: Как се разпространява вирусът Нипа
A A+ A++ A

Вирусът Нипа не представлява риск от глобална пандемия, подобна на COVID-19, заяви проф. Ива Христова по NOVA. По думите ѝ това е познат от десетилетия вирус, който се прихваща трудно от животни и трудно се разпространява между хора.

Нипа е типична зооноза, чийто основен резервоар са плодовите прилепи. Заразяване може да настъпи при директен контакт с болни животни или при консумация на плодове, наядени от тях. "В Европа към момента няма регистрирани случаи, а евентуален риск съществува само при вносни случаи от засегнати региони като Индия и Бангладеш", успокои специалистът.

Заболяването протича тежко - със силна кашлица, задух, енцефалити, обърканост и сериозни неврологични усложнения. Смъртността стига до 75 процента. Въпреки това вирусът не се предава лесно от човек на човек и изисква продължителен и близък контакт, например при грижи за болен.

Специфично антивирусно лечение или ваксина срещу Нипа няма, но се прилага симптоматична и поддържаща терапия. Проф. Христова подчерта, че заболяването не е широко разпространено и не създава условия за масова епидемия.

Като основни превантивни мерки тя посочи избягване на контакт с диви животни, стриктно измиване и обелване на плодовете, както и използване на маска при респираторни симптоми. „Прилепите не боледуват, те са само преносители, затова хигиената е ключова“, подчерта проф. Христова.

#НИПА

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Здраве
Последно от Здраве

Всички новини от Здраве »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?