Клиентка на втория салон в Бургас, която е снимана със скрита камера: Тялото ми крещи "ужас"

Пореден случай на записи на клиенти на козметично студио в Бургас осъмнали в порно сайтове.

Камери са заснели процедури на клиенти без дрехи.

Някои от клиентите смятат, че камерите са били хакнати.

"Камерите са били поставени с позволението на собствениците на козметичното студио", твърдят клиенти на козметичното студио пред БНТ.

"Ужасно много съм огорчена, накърнена и обидена. Със семейството ми се притесняваме и плачем. Тялото ми крещи "ужас" от въпросния козметичен салон, на който съм дала доверието си", сподели пострадало момиче.

Темата в студиото на сутрешния блок на БНТ коментира Адвокатът по Медицинско право Мария Петрова. Тя обясни за "Денят започва", че събирането на чувствителна информация или налична информация не може да бъуе самоцел. "Винаги човек трябва да знае какви са рамките на данните и кой какво ще ги прави след това", поясни адвокат Петрова.

Според нея дали данните ще са на "облак", "сървър" или диск все са данни. "Предполага се, че камерите трябва да бъдат извън студиото, а не там, където се събличат хората", заяви адвокат Мария Петрова.

Тя посочи, че Регионалните здравни инспекции са тези, които регулират създаването на козметични салони.