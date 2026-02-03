Леден студ сковава България

Екстремно ниски температури ще бележат днешния 3 февруари, като в части от Северна и Западна България термометрите ще паднат до -14 градуса. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за опасен студ за почти цялата страна, като единствено област Благоевград остава извън предупредителната зона.

Бъдете внимателни – очакват се много ниски температури, които могат да доведат до здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни и деца, предупреждават метеоролозите от НИМХ.

Ледени дни и опасни мъгли

През целия вторник температурите в по-голямата част от страната ще останат под нулата. Максималните стойности ще варират между -5 и 0 градуса. Критична остава ситуацията в сутрешните часове, когато към ледения студ ще се прибави и гъста мъгла в низините и равнините, създаваща риск от заледявания.

В столицата София максималната температура ще достигне едва 0 градуса, след като през нощта термометрите отчетоха около -8. В Югозападна България времето ще бъде малко по-меко с температури до 7 градуса.

Прогноза за планините и Черноморието

Над планинските масиви облачността ще остане значителна, като по високите части на Рила и Пирин се очаква слаб снеговалеж. По Черноморието максималните температури ще се задържат между -2 и 1 градуса при умерен югоизточен вятър.

Синоптиците предвиждат леко затопляне от сряда, но то ще бъде съпроводено с нови валежи, които в четвъртък ще обхванат цялата страна.