  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: -4 / -3
Пловдив: -1 / +0
Варна: -6 / -5
Сандански: +5 / +5
Русе: -9 / -9
Добрич: -8 / -7
Видин: -7 / -7
Плевен: -8 / -6
Велико Търново: -9 / -6
Смолян: -3 / -3
Кюстендил: -1 / -1
Стара Загора: -7 / -7

Ваня Григорова: Болници в София връщат пациенти

  • Сподели в:
  • Viber
Ваня Григорова: Болници в София връщат пациенти
A A+ A++ A

Общинският съветник от София Ваня Григорова описа в публикация във Facebook серия от случаи, свързани с трудности при осигуряване на болничен прием за пациенти в спешно състояние в столицата.

По думите ѝ, в неделя вечер е подаден сигнал до Спешна помощ за 76-годишна жена с прекаран инсулт и необходимост от коремен хирург. Екипът на Спешна помощ е пристигнал на адреса, но е отказал транспортиране до болнично заведение с аргумента, че няма гаранция за прием в болница поради липса на свободни легла.

Близките на пациентката са направили опити за връзка с няколко лечебни заведения. От Военномедицинска академия е отказан прием, а от болница „Токуда“ е заявено, че пациентката може да бъде приета само ако бъде транспортирана с частна линейка, като същевременно е посочено, че няма налични болнични легла. Като други възможни варианти са били посочени УМБАЛСМ „Пирогов“ и Окръжна болница.

В публикацията си Ваня Григорова посочва и друг случай от практиката си, при който 45-годишен шофьор от „Столичен автотранспорт“ е получил прилошаване по време на работа, припаднал е и е получил травма на главата. Линейка го е транспортирала до ВМА, където също е бил отказан болничен прием поради липса на легла. Екипът е търсил алтернативни лечебни заведения, включително УМБАЛСМ „Пирогов“.

Според Григорова, подобни ситуации не са изолирани и се случват в София, като проблемът е още по-сериозен в по-малките населени места и извън областните градове. Тя дава пример и със случай от Мездра.

В публикацията се поставя и въпросът за недостига на медицински специалисти, включително лекари и медицински сестри, както и за условията на труд и възнагражденията в системата на Спешната помощ. Посочва се, че персоналът в спешните центрове е сред най-ниско платените в здравната система.

Григорова обръща внимание и на ролята на частните болници, които според нея не компенсират недостига на капацитет в държавните и общинските лечебни заведения при спешни случаи.

Според общинския съветник, описаните случаи поставят въпроси за организацията и капацитета на здравната система, включително за осигуряването на спешен болничен прием и достъп до медицинска помощ независимо от деня и часа.

#болница

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?