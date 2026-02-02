Ваня Григорова: Болници в София връщат пациенти

Общинският съветник от София Ваня Григорова описа в публикация във Facebook серия от случаи, свързани с трудности при осигуряване на болничен прием за пациенти в спешно състояние в столицата.

По думите ѝ, в неделя вечер е подаден сигнал до Спешна помощ за 76-годишна жена с прекаран инсулт и необходимост от коремен хирург. Екипът на Спешна помощ е пристигнал на адреса, но е отказал транспортиране до болнично заведение с аргумента, че няма гаранция за прием в болница поради липса на свободни легла.

Близките на пациентката са направили опити за връзка с няколко лечебни заведения. От Военномедицинска академия е отказан прием, а от болница „Токуда“ е заявено, че пациентката може да бъде приета само ако бъде транспортирана с частна линейка, като същевременно е посочено, че няма налични болнични легла. Като други възможни варианти са били посочени УМБАЛСМ „Пирогов“ и Окръжна болница.

В публикацията си Ваня Григорова посочва и друг случай от практиката си, при който 45-годишен шофьор от „Столичен автотранспорт“ е получил прилошаване по време на работа, припаднал е и е получил травма на главата. Линейка го е транспортирала до ВМА, където също е бил отказан болничен прием поради липса на легла. Екипът е търсил алтернативни лечебни заведения, включително УМБАЛСМ „Пирогов“.

Според Григорова, подобни ситуации не са изолирани и се случват в София, като проблемът е още по-сериозен в по-малките населени места и извън областните градове. Тя дава пример и със случай от Мездра.

В публикацията се поставя и въпросът за недостига на медицински специалисти, включително лекари и медицински сестри, както и за условията на труд и възнагражденията в системата на Спешната помощ. Посочва се, че персоналът в спешните центрове е сред най-ниско платените в здравната система.

Григорова обръща внимание и на ролята на частните болници, които според нея не компенсират недостига на капацитет в държавните и общинските лечебни заведения при спешни случаи.

Според общинския съветник, описаните случаи поставят въпроси за организацията и капацитета на здравната система, включително за осигуряването на спешен болничен прием и достъп до медицинска помощ независимо от деня и часа.