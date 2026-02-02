  • Instagram
Улица в София ще носи името на Тери Пратчет

Улица в София ще носи името на Тери Пратчет
София ще има улица, която ще носи името на писателя Тери Пратчет. Това стана ясно от седмичния бюлетин за работата на районния кмет и администрацията на район „Триадица“, оповестен на 1 февруари.

Предложението е на кмета на район „Триадица“ Димитър Божилов и вече е прието.

Улица „Тери Пратчет“ ще бъде в кв. „Манастирски ливади - изток. Улицата до момента е била без име.

Тери Пратчет е английски писател, считан за най-продавания британски автор през 90-те години на ХХ век. Продал е над 55 милиона книги, преведени на 36 езика.

През 2007 година Пратчет е диагностициран с болестта на Алцхаймер. Той открито застава зад идеята за евтаназията. През 2011 година ВВС излъчва документалния филм “Тери Пратчет: Избирайки да умра”, в който той обяснява своите виждания за асистираното самоубийството по здравословни причини. Въпреки че състоянието му постепенно се влошава, той продължава да работи до последно и диктува книгите си на своя помощник Роб Уилкинс.

Писателят си отиде от този свят на 12 март 2015 г. Тери Пратчет не успя да се спечели битката с Алцхаймер, но спечели битката със забравата. И днес любовта на милионите му фенове по цял свят е по-жива от всякога.

