"Възраждане" няма да посети поредните консултации при президента
Председателят на “Възраждане” Костадин Костадинов категорично отхвърли поканата за поредни консултации с президентката Илияна Йотова.
Това пише в официална позиция на партията, която публикуваме без редакторска намеса:
"От третата по големина политическа сила са категорични, че вече трябваше да е назначено служебно правителство и да е обявена дата за избори. След подадената оставка на правителството на ГЕРБ, ДПС, "Продължаваме промяната-Демократична България", БСП и "Има такъв народ" на 11 декември 2025 г. още президентът Радев трябваше бързо да пристъпи към действие, за да потвърди заявката си, че иска да бори модела Борисов - Пеевски.
Вместо това виждаме, че той продължава да осигурява вече почти два месеца още време за управление на Борисов и Пеевски, което ни кара да мислим, че текат задкулисни договорки.
“Възраждане” няма да участва в този процес и няма да подпомага отлагането на изборите. Няма да присъстваме на консултациите и призоваваме президентката Йотова да пристъпи към назначаването на служебен кабинет. От така наречената “домова книга” не разпознаваме подходящ, но от всички единствено Андрей Гюров е отдалечен от Борисов и Пеевски".
