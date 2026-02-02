  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: -4 / -3
Пловдив: -1 / +0
Варна: -6 / -5
Сандански: +5 / +5
Русе: -9 / -9
Добрич: -8 / -7
Видин: -7 / -7
Плевен: -8 / -6
Велико Търново: -9 / -6
Смолян: -3 / -3
Кюстендил: -1 / -1
Стара Загора: -7 / -7

"Възраждане" няма да посети поредните консултации при президента

  • Сподели в:
  • Viber
"Възраждане" няма да посети поредните консултации при президента
A A+ A++ A

Председателят на “Възраждане” Костадин Костадинов категорично отхвърли поканата за поредни консултации с президентката Илияна Йотова.

Това пише в официална позиция на партията, която публикуваме без редакторска намеса:

"От третата по големина политическа сила са категорични, че вече трябваше да е назначено служебно правителство и да е обявена дата за избори. След подадената оставка на правителството на ГЕРБ, ДПС, "Продължаваме промяната-Демократична България", БСП и "Има такъв народ" на 11 декември 2025 г. още президентът Радев трябваше бързо да пристъпи към действие, за да потвърди заявката си, че иска да бори модела Борисов - Пеевски.

Вместо това виждаме, че той продължава да осигурява вече почти два месеца още време за управление на Борисов и Пеевски, което ни кара да мислим, че текат задкулисни договорки.

“Възраждане” няма да участва в този процес и няма да подпомага отлагането на изборите. Няма да присъстваме на консултациите и призоваваме президентката Йотова да пристъпи към назначаването на служебен кабинет. От така наречената “домова книга” не разпознаваме подходящ, но от всички единствено Андрей Гюров е отдалечен от Борисов и Пеевски".

#"Възраждане"

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?