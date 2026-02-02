Експерти поискаха 1,42 милиарда евро за дофинансиране на болниците

Здравеопазването в България е изправено пред тежък финансов колапс, като за стабилизиране на системата са необходими спешно 1,42 милиарда евро (близо 2,8 милиарда лева). Това показва мащабен анализ на "Експертния клуб за икономика и политика" (ЕКИП), представен днес съвместно с Българския лекарски съюз (БЛС).

Според икономиста Аркади Шарков, 207 клинични пътеки – или 77% от всички медицински дейности в болниците – са сериозно подценени и не отразяват реалните пазарни условия. За да се гарантира достъпът на гражданите до качествено лечение, цените им трябва да бъдат драстично повишени.

Инфлация и дългове

Изследването обхваща периода 2021 – 2025 година, през който инфлацията в сектора е достигнала 14%. Икономистът Стоян Панчев подчерта, че цените на медицинските услуги изостават значително от останалата част на икономиката.

"На 77% от клиничните пътеки трябва да се повишат цените, за да достигнат реалните си стойности и да станат справедливи", заяви Аркади Шарков. Той допълни, че в много лечебни заведения разходите за заплати вече изяждат до 90% от целия бюджет, оставяйки минимални средства за поддръжка и нова апаратура.

Сигнал към политиците

От Българския лекарски съюз предупреждават, че лекарите работят в условия на постоянен дефицит, което неизбежно ще се отрази на качеството на медицинската услуга. Николай Брънзалов, председател на БЛС, изрази надежда, че следващото правителство ще превърне здравеопазването в реален приоритет.

Според анализа на ЕКИП, ако не се предприемат мерки, доплащането от страна на пациентите ще продължи да расте. В момента домакинствата покриват все по-голяма част от разходите за лечение, тъй като публичното финансиране не следва ръста на цените на медицинските консумативи и труда.