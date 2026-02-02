  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: -4 / -3
Пловдив: -1 / +0
Варна: -6 / -5
Сандански: +5 / +5
Русе: -9 / -9
Добрич: -8 / -7
Видин: -7 / -7
Плевен: -8 / -6
Велико Търново: -9 / -6
Смолян: -3 / -3
Кюстендил: -1 / -1
Стара Загора: -7 / -7

Експерти поискаха 1,42 милиарда евро за дофинансиране на болниците

  • Сподели в:
  • Viber
Експерти поискаха 1,42 милиарда евро за дофинансиране на болниците
A A+ A++ A

Здравеопазването в България е изправено пред тежък финансов колапс, като за стабилизиране на системата са необходими спешно 1,42 милиарда евро (близо 2,8 милиарда лева). Това показва мащабен анализ на "Експертния клуб за икономика и политика" (ЕКИП), представен днес съвместно с Българския лекарски съюз (БЛС).

Според икономиста Аркади Шарков, 207 клинични пътеки – или 77% от всички медицински дейности в болниците – са сериозно подценени и не отразяват реалните пазарни условия. За да се гарантира достъпът на гражданите до качествено лечение, цените им трябва да бъдат драстично повишени.

Инфлация и дългове

Изследването обхваща периода 2021 – 2025 година, през който инфлацията в сектора е достигнала 14%. Икономистът Стоян Панчев подчерта, че цените на медицинските услуги изостават значително от останалата част на икономиката.

"На 77% от клиничните пътеки трябва да се повишат цените, за да достигнат реалните си стойности и да станат справедливи", заяви Аркади Шарков. Той допълни, че в много лечебни заведения разходите за заплати вече изяждат до 90% от целия бюджет, оставяйки минимални средства за поддръжка и нова апаратура.

Сигнал към политиците

От Българския лекарски съюз предупреждават, че лекарите работят в условия на постоянен дефицит, което неизбежно ще се отрази на качеството на медицинската услуга. Николай Брънзалов, председател на БЛС, изрази надежда, че следващото правителство ще превърне здравеопазването в реален приоритет.

Според анализа на ЕКИП, ако не се предприемат мерки, доплащането от страна на пациентите ще продължи да расте. В момента домакинствата покриват все по-голяма част от разходите за лечение, тъй като публичното финансиране не следва ръста на цените на медицинските консумативи и труда.

#болница

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?