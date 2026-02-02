Ще бъде ли в добро състояние стадион "Васил Левски" за мача между Лудогорец и Левски?

Голямото дерби между Лудогорец и Левски, което ще определи носителя на Суперкупата на България, вече разпалва страстите сред фенове и специалисти. Двубоят ще се състои утре от 18:00 часа на националния стадион "Васил Левски" и ще даде старт на новия футболен сезон у нас.

Въпреки трескавата подготовка, атмосферата в лагера на "сините" е напрегната. Причината – тежките зимни условия, които поставят под въпрос качеството на играта. Самият наставник на Левски, Хосе Веласкес, не скри опасенията си относно състоянието на тревната настилка, която в момента е покрита със сняг. Въпреки че организаторите вече са активирали отоплителната система под терена, за да осигурят оптимални условия, притесненията остават.

"Не е лесно да се подготвиш за такъв важен мач, когато времето не е на твоя страна. Надявам се, че до първия съдийски сигнал теренът ще бъде в достатъчно добро състояние, за да покажем истинския си потенциал", сподели Веласкес пред медиите.

Междувременно домакините уверяват, че полагат всички усилия, за да гарантират безопасна и качествена футболна среда. Очаква се до началото на срещата снегът да бъде напълно разчистен, а тревата – подготвена за зрелищен футбол. Дали опасенията на Веласкес ще се окажат основателни, или Левски ще успее да се адаптира към зимните условия и да се противопостави успешно на Лудогорец, предстои да разберем съвсем скоро. Едно е сигурно – феновете могат да очакват истински футболен спектакъл, независимо от капризите на времето.