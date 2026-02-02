Подготвят филм или сериал за Георги Парцалев, вече две телевизии проявяват интерес

От 1995 г. работя върху Георги Парцалев, и от близо две години – по кино продукция за него. Това каза пред БТА Георги Тошев, който е един от продуцентите на проекта, посветен на един от обичаните и големи български актьори.

Четирима негови колеги са в полезрението ни за главната роля, съобщи Тошев. Сред тях е и актьорът Александър Григоров, изиграл Парцалев в „100 години Георги Парцалев“ – спектакълът на фондация „Лили Иванова“ и Сатиричния театър, представен на 14 декември 2025 г. в зала 1 на НДК.

КАСТИНГЪТ

„Кастингът е почти подреден. Още не сме се спрели коя актриса ще е Татяна Лолова и коя – Стоянка Мутафова, защото това са много силни персонажи. Ние не търсим физическа прилика, защото това е невъзможно, когато имаш такива индивидуалности. При Парцалев има една екстравагантност на характера, което е много по-важна от физическата прилика“, коментира Тошев.

Допълва, че намерението му не е да прави епик или ода за Парцалев: „Тогава, много или малко, ти се съобразяваш как ще се харесва, особено при жив човек. Аз предпочитам да бъде достоверно и все пак да говорим за универсални неща. А най-универсалното е времето, какво се е случило и какво продължава да се случва“.

„Проектът е за филм, но поради интерес на две национални телевизии, може да прерасне и в сериал от шест или 12 епизода. Но или ще е сериал, или филм, не и двете. С уговорката, че дори да е сериал, пак няма да изчерпи живота на Парцалев. Ние избираме ключови моменти, през които се стига почти до края“, казва още Георги Тошев.

ИСТОРИЯ ЗА ВРЕМЕТО

„Парцалев е основен герой в една история за комунизма, за социализма, за нравите. Това е филм за голямата болка, за неразбрания човек и за предателствата. Във филма ще има Държавна сигурност, гоненията на хомосексуалните. Въпреки че Парцалев, благодарение на Людмила Живкова, по думите на Георги Йорданов, не е бил подсъдим по този процес, както и Емил Димитров. Но това не пречи да е имал проблеми“, казва Георги Тошев.

„Ще покажем едно момче, от един малък град, от буржоазно семейство с възможности, привързаници на БЗНС, което, без да завърши НАТФИЗ в онези години, се превръща в национална легенда. И години след неговата смърт, 1989 година, продължава да е мит, загадка, да има тайни, не само около личния му живот“, допълва продуцентът.

Казва още, че филмът ще бъде инспириран от живота на Парцалев, ще има реални хора, ще се върви по исторически достоверни и проверени факти, без да се търси тоталната прилика: „Сега трендът е за всички да правим биографични филми, но за нас по-важно е да разкажем за времето и нравите през живота на един популярен човек, с намесени други популярни личности. Например, кой и как направи той да не изиграе Дон Кихот в края на живота, след като е бил разпределен“.

„Във филма няма да има жълтения и пикантерия, а диагнозата на времето. Защото, когато имаш популярни хора, много по-силно боли, когато разказваш. А това време има какво още неразказано да се сподели. Водещо е една наистина уникална лична и творческа съдба, един човек живял в почти три епохи“, обобщава Георги Тошев.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

От 6 февруари в страната и чужбина продължава националната програма, посветена на Парцалев. След като е стигнала до зрители в 29 български града и седем европейски столици, инициативата продължава да търси живия разговор за наследството на актьора – не само като комик, но и като артист, чиято биография отразява противоречията на своето време.

Филмът „Рицарят на смеха“ и новото допълнено издание на биографията на актьора „Хамлет от град Левски“ („Книгомания“) гостуват на 6 февруари в Сапарева баня и на 7 февруари – в село Паталеница.

„Тези пътувания и срещи с хората са много важни за мен и екипа, който подготвя игрален филм. По време на срещите с хора из цялата страна, ние научаваме нови истории и получаваме любопитни артефакти,, фотографии, които са част от личната и професионална история на Парцалев“, казва Георги Тошев.