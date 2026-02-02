Правен хаос: Хиляди разведени поляци се оказват все още женени

Хиляди поляци, които смятаха, че отдавна са разведени, сега откриват един доста тревожен сценарий - може би все още са законно женени. Объркването е неочакван резултат от продължилата години наред борба в Полша за политизирана съдебна система, която се отразява и в ежедневието на хората. Центристкото правителство на премиера Доналд Туск се опитва да отмени реформите в правната система, наложени от националистическите му предшественици.

Проблемът излезе на повърхността през януари в североизточния град Гижицко, където разведена двойка се яви в съда, очаквайки рутинна процедура за разделяне на имуществото им. Вместо това им беше съобщено, че в очите на държавата те никога не са били разведени.

Всичко започва с предишните управляващи

Случаят се свежда до действията на проевропейското правителство на Туск да отхвърли решенията на някои съдии, назначени от дясното правителство на „Право и справедливост“ (PiS), което управляваше Полша от 2015 до 2023 г. и си навлече огромни проблеми с ЕС заради върховенството на правото.

Съдията в Гижицко постанови, че първоначалното решение за развод на двойката е „несъществуващо“ от правна гледна точка, тъй като е било подписано от един от „неосъдиите“, назначени в рамките на реформите, разработени от предишния министър на правосъдието Збигнев Зиобро.

По-късно съдилищата на ЕС постановиха, че реформата на Зиобро е подкопала независимостта на съдебната система, което остави правителството на Туск да се бори с въпроса как да разформирова тази система, без да подкопава правната сигурност.

Мащабът е огромен

Не е ясно колко подобни решения може да има в цяла Полша, но мащабът е огромен. В страната се регистрират около 57 000 развода годишно, а десетки хиляди рутинни дела, включително разводи, може да са били решени от съдии, назначени по оспорваната система.

Кингa Скавинска-Пожичка, адвокат във варшавската фирма Dubois i Wspólnicy, заяви пред Politico, че конкретното решение е погрешно и трябва да бъде отменено при обжалване, като изтъкна, че съдът, разглеждащ имуществен спор, не е трябвало да поставя под съмнение валидността на окончателно решение за развод. „Решението по делото в Гижицко трябва да се разглежда като изключение, а не като правило“, каза тя.

Други обаче предупредиха, че дори изолирани решения могат да имат по-широки последствия. „Система, която започва масово да поставя под съмнение собствените си решения, престава да бъде система“, заяви Бартош Стасик, адвокат от Вроцлав. „Никой не иска да бъде този, който ще каже на хиляди хора, че разводите, наследствата или присъдите им не съществуват, но всяка лавина започва с един камък".