До -14 граудса: Жълт код за студ в цялата страна без област Благоевград

Жълт код за студено време е обявен във всички области от страна с изключение на област Благоевград. Минималните температури ще са между минус 14° и минус 9° и през деня стойностите ще се задържат под 0°.

Жълт код за морско вълнение е обявен за районите южно от Бургас, където преди обед вълнението на морето ще бъде 4 бала.

През нощта облачността над страната ще бъде значителна, временно намаляваща след полунощ, главно над източните райони. Сутринта на места в равнините и низините има условия за образуване на мъгли.

Ще бъде студено с минимални температури между минус 10° и минус 5°, на места в Северна България и високите полета на Западна – до минус 14°. Утре се очаква разкъсана, по-често значителна облачност. До обед в равнинната част ще се задържи мъгливо. През деня в по-голямата част от страната температурите ще останат под нулата.

През следващите дни ще бъде предимно облачно, а температурите ще се повишават, в петък минималните почти в цялата страна ще са положителни, а максималните ще са близки до 10°.

В сряда на места в низините и котловините ще се задържи мъгливо, там и дневните температури ще остават отрицателни.

През деня вероятността за валежи е малка, но привечер от югозапад ще завали дъжд. В четвъртък валежите ще обхванат цялата страна, значителни по количество ще са на места в Южна и Източна България. В петък все още ще превалява дъжд, но на по-малко места и в процес на спиране.