Спирането на торент сайтове у нас: Направени са 30 претърсвания, сред които офиси на търговски дружества

Акцията, която обхвана 44 обекта, 30 претърсвания, сред които офиси на търговски дружества, беше проведена в рамките на 4 разследвания. Делата, които се наблюдават от СГП, са с предмет на разследване за изпиране на пари. Това съобщиха на брифинг Десислава Петрова от СГП по повод координираната операция на СГП, СРП, ДАНС, ГДБОП-МВР, Департамента по вътрешна сигурност на САЩ и Министерството на правосъдието на САЩ, насочена срещу извършители на престъпления против интелектуалната собственост в интернет. Операцията е проведена и със съдействието на Европол.

Проверяват се съмнителни финансови потоци в и извън Европейския съюз. „Вече е назначена комплексна компютърно-техническа експертиза на всички обекти, които по тези дела са иззети при акцията от миналата седмица и съдържат компютърни и информационни данни“, допълни Петрова.

Прокурорът от Софийска районна прокуратура Георги Коджаниколов разясни, че делата, наблюдавани от СРП, са с предмет създаване и поддържане на информационни системи, способстващи разпространението и обмена на предмети на авторското право. „По делата, които наблюдава СРП, има привлечени в качеството на обвиняеми три лица“, съобщи Коджаниколов.

И отбеляза, че целта не е просто преустановяване на дейността на конкретните торент сайтове, а изваждането на България от страните, които не съблюдават правилата за опазване на авторските права.

„България е в списък 301(в борбата срещу онлайн пиратството) от няколко години и благодарение на това, че е в списъка единствено от европейски държави, това създава негативен образ на страната. Неколкократно бяхме уведомени, че докато работят такива големи пиратски платформи, страната ни няма как да бъде извадена от списък 301, докато продължава да толерира онлайн пиратството“, Светослав Василев от НсЛС.

По думите му поради тази причина ръководството на прокуратурата е взело решение през лятото на миналата година да създаде сектор „Киберпрестъпления“ към следствения отдел на СГП. „Бяха проведени редица срещи и беше решено тази дейност да бъде прекратена. Това е въпрос, който касае и националната сигурност“, разказа той.

И разясни, че вече съществуващи три досъдебни производства са били обединени в едно. „На 29 януари 2026 г. са установени множество данни за престъпления – има данни за извършени транзакции от едно от дружествата, свързано с обвиняемите лица, към български гражданин, който излежава 12-годишна присъда към САЩ за изпиране на пари през крипто активи“, разкри Василев.