Гърция въвежда психотестове за учителите

Гърция въвеждат психотестове за учителите. Според данни на министерството на здравеопазването 2500 преподаватели в гръцките училища са идентифицирани като неспособни да работят с деца поради психически проблеми, предава БНР.

Ученици и родители се оплакват от случаи на неадекватно поведение на учители към децата.

Скандал предизвика последния случай в училища в Серес, където учител постави на риск живота на ученик. Разследването показа, че всички са знаели проблемите на учителя, но той продължава да преподава и да работи с деца.

Министерството на образованието съвместно със здравното министерство въвеждат задължителен психологически тест за всички новопостъпили учители. Обсъжда се на всеки три години на тест за психическа устойчивост да се явяват всички, които работят с деца. За тази цел се създават комисии от медицински психолози.

Психотестовете вече са част от реформата по вътрешно оценяване на учителите. Синдикатите реагират остро срещу тази реформа, като считат, че тя създава напрежение и субективност към преподавателите.