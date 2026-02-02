52% от украинците отказват да предадат Донбас, 40% са склонни на компромис

Скорошно проучване на Киевския международен институт по социология (KIIS) показва, че общественото мнение в Украйна остава предимно против предаването на територии в конфликта с Русия, като същевременно се забелязват нюансирани нагласи относно евентуалния край на войната и военните решения.

Според допитването 52% от украинците смятат за абсолютно неприемливо да предадат Донбас на Русия в замяна на гаранции за сигурност, докато 40% биха били склонни да приемат такъв компромис, въпреки че повечето го определят като трудно и неприятно условие. Седем процента от анкетираните са колебаещи се. Има ясни регионални различия: в Киев 59% от хората отхвърлят всякакво предаване на Донбас, а 31% биха го приели; в западна Украйна 57% са против срещу 38% в подкрепа; в централните и северните области 49% отхвърлят и 42% подкрепят; в южните региони 49% са против и 44% приемат; а в източните области 50% се противопоставят, докато 39% намират компромиса за приемлив. Анкетата е проведена между 23 и 29 януари чрез телефонни интервюта със случайна извадка от 1 003 пълнолетни украински граждани, като са изключени окупираните територии.

Проучването също така показва променящи се очаквания относно продължителността на войната. Само 21% от анкетираните вярват, че конфликтът може да приключи през следващите седмици или до първата половина на 2026 г., в сравнение с 33% през есента на 2025 г. и 26% през декември. Други 18% очакват войната да завърши през втората половина на 2026 г., докато 43% смятат, че тя ще продължи до 2027 г. или по-дълго, а 19% не са сигурни. Въпреки това, мнозинство от 65% заявява, че е готово да издържи войната толкова дълго, колкото е необходимо, което е в съответствие с предишни проучвания. Готовността за продължаване на конфликта варира регионално – от 58% в източните области до 72% в Киев, като в останалите региони тя е между 64 и 66%. Сред причините за нежеланието да се продължи войната най-често са загуби на хора, разрушена инфраструктура, икономически трудности и проблеми с електрозахранването или отоплението.

Общественото мнение също така силно подкрепя военна ответна реакция срещу Русия. Проучването показва, че 90% от украинците подкрепят удари по руска територия, като този процент остава непроменен от февруари 2023 г. В същото време обаче делът на хората, подкрепящи удари не само по военни обекти, но и по други стратегически цели, включително инфраструктура и енергийни съоръжения, се е увеличил значително. Конкретно, 70% подкрепят удари по военни обекти и нефтено-газови съоръжения, 48% – включително енергийна инфраструктура, а 25% дори подкрепят удари, засягащи руското население, в сравнение с 13% през 2023 г. Съобщава се, че украинските сили се фокусират върху руски военни заводи, складове за боеприпаси, летища и рафинерии, обслужващи руската армия.

Проучването на KIIS, проведено при условията на военен конфликт, се базира на телефонни интервюта с национално представителна извадка от 1 003 украинци, живеещи в контролирани от правителството райони, като са изключени временно окупираните територии и тези, които са напуснали страната. Въпреки предизвикателствата при провеждането на анкета по време на война, изследователите посочват, че резултатите остават високо представителни и предоставят надеждна информация за нагласите на населението относно териториални компромиси, продължителността на конфликта и военната стратегия.