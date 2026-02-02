Проф. Киров: Няма конституционна пречка Гюров да бъде назначен

Преподавателят по конституционно право проф. Пламен Киров е на мнение, че няма конституционна пречка и президентът Илияна Йотова може да назначи Андрей Гюров за служебен премиер. Проф. Киров подчерта, че подуправителят на БНБ все още е в неплатен отпуск и е отстранен от осъществяване на функциите си с решение на Управителния съвет на БНБ от 2024 г.

“Има висящ спор във Върховния административен съд, свързан с обжалване на това решение. В решението на УС пише, че Гюров не се е освободил от участието си в търговско дружество и че не е поискал разрешение да участва в ръководствата на НПО-та. Целта на това, което е трябвало да направи Гюров, е да заяви, че не е в конфликт на интереси. Това на две неща, които той е пропуснал. Далеч съм от мисълта, че той има нещо, което иска да скрие, просто е пропуснал”, обясни преподавателят пред Nova news.



По повод думите на Мария Филипова през 2025 година, че тя е държавен служител и не разбира от политика проф. Киров каза, че точно в това си качество тя трябва да изпълнява задълженията си аполитично.

Експертът е на мнение, че има само един човек, който “може да влезе с летящ старт” на поста и това е Димитър Главчев. Той, по думите на Киров, би се справил бързо в ситуацията.

Консултациите с президента

По повод консултации на президента Йотова с парламентарните групи, които започват от утре, преподавателят каза, че в тези разговори вече може да се коментират конкретни личности, които да са част от служебния кабинет.



Но стои и другият въпрос – служебният премиер трябва да представи на президента своите министри. Проф. Киров обясни още, че след като се проведат консултациите, Йотова ще трябва да посочи кой от петимата, съгласили се да заемат поста служебен премиер, ще бъде назначен от нея. Оттам нататък служебният министър-председател ще трябва да представи през президента проектосъстав на служебния кабинет. Йотова ще трябва да назначи кабинета и да определи дата, в двумесечен срок, за провеждането на нови избори.

Проф. Киров е на мнение, че ни предстоят избори след Великден.