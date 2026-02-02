По-малко случаи на болни спрямо миналата седмица у нас

По-малко са случаите на болни от грип и остри респираторни заболявания у нас спрямо предходната седмица.

Данните са на Центъра по заразни и паразитни болести.

По области, най-висока е заболеваемостта в Пловдив с 360 на 10 000 души, което със 135 повече от миналата седмица.

Следват Ямбол с 220, Смолян с 204 и Габрово със 181 на 10 000.

В област Бургас болните намаляват и вече са 173 на 10 000 души или със 146 по-малко от предходната седмица.