По-малко случаи на болни спрямо миналата седмица у нас
По-малко са случаите на болни от грип и остри респираторни заболявания у нас спрямо предходната седмица.
Данните са на Центъра по заразни и паразитни болести.
По области, най-висока е заболеваемостта в Пловдив с 360 на 10 000 души, което със 135 повече от миналата седмица.
Следват Ямбол с 220, Смолян с 204 и Габрово със 181 на 10 000.
В област Бургас болните намаляват и вече са 173 на 10 000 души или със 146 по-малко от предходната седмица.
Още по темата:
- » Лекари алармират: Много пациенти стигат до усложнения след грип
- » 20% от учениците в Пловдив са болни
- » Грипна епидемия в Бургас и Пловдив
Коментирай
Най-четено от Здраве
Смъртоносен вирус в Индия предизвиква паника: Нипа е сравняван с COVID-19!14:05 27.01.2026 | Здраве
Вирусът Нипа: какво представлява, има ли опасност за България10:45 29.01.2026 | Здраве
Последно от Здраве