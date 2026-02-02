Безплатни лекарства за над 600 заболявания: Какво покрива Здравната каса?

Националната здравноосигурителна каса заплаща изцяло или частично лекарства за домашно лечение на над 600 заболявания. Въпреки това хиляди пациенти в България продължават да доплащат за медикаменти, които могат да получат напълно безплатно, ако отговарят на определени условия, според информация на НЗОК, цитирана от svetatnazdraveto.bg.



През 2026 г. НЗОК продължава да финансира лекарствени продукти за домашно лечение по строго регламентирани правила. Ключова промяна в системата влезе в сила от 1 юли 2025 г., когато всички деца до 7-годишна възраст получaват право на напълно безплатни антибиотици и антивирусни лекарства при остри инфекциозни заболявания. Това включва лечение на бактериални и вирусни инфекции, предписано с обикновена електронна рецепта и отпускано във всяка аптека с договор с НЗОК в страната.



За да получи пациент медикамент без доплащане, трябва едновременно да са изпълнени три условия - лекарството да е в Позитивния списък, заболяването да фигурира в списъка на касата (226 заболявания по рубрика и 614 по МКБ код), а производителят да има договор с НЗОК.

Касата покрива терапии за хронични заболявания като диабет, епилепсия, психични разстройства и сърдечно-съдови болести, както и за онкологични и редки заболявания.



Доплащането остава, когато пациентът избере по-скъп медикамент със същото активно вещество. НЗОК реимбурсира до цената на най-евтиния продукт в групата, а разликата се заплаща от пациента. Именно този механизъм често води до объркване и усещане, че „безплатните лекарства“ всъщност не са напълно безплатни.



Всички предписания вече са електронни, а за скъпоструващи терапии се изисква електронен протокол, който се одобрява в срок до два месеца при първоначално лечение. Статусът му може да се следи онлайн.