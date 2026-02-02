  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: -4 / -3
Пловдив: -1 / +0
Варна: -7 / -5
Сандански: +5 / +7
Русе: -10 / -5
Добрич: -8 / -6
Видин: -7 / -3
Плевен: -8 / -4
Велико Търново: -9 / -5
Смолян: -3 / -1
Кюстендил: -1 / +2
Стара Загора: -8 / -2

„Дунав мост“ 2 е блокиран: Стотици шофьори са в снежен капан в Монтанско

  • Сподели в:
  • Viber
„Дунав мост“ 2 е блокиран: Стотици шофьори са в снежен капан в Монтанско
A A+ A++ A

Стотици шофьори в снежен капан в Монтанско, пътят към граничния пункт „Дунав мост“ 2 е блокиран.

Tапата е на международния път Е 79 в участъка Монтана-Димово, в района на село Белотинци.
Ситуацията възниква в ранните сутрешни часове поради закъсали камиони, които блокират пътя към граничния пункт.

Колоната от тежкотоварни автомобили в посока Видин е огромна, но в посока Монтана периодично се пропускат. Очаква се скоро авариралите камиони да бъдат отстранени от платното и движението да бъде възстановено.

В района на село Метковеца тежкотоварните камиони са спрени за задължителен престой. Там движението е двупосочно в една лента.

Шофьор сподели, че чака на опашката над 4 часа. Няма никаква официална информация, пътува за Русия.

#"Дунав мост"

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?