„Дунав мост“ 2 е блокиран: Стотици шофьори са в снежен капан в Монтанско
Стотици шофьори в снежен капан в Монтанско, пътят към граничния пункт „Дунав мост“ 2 е блокиран.
Tапата е на международния път Е 79 в участъка Монтана-Димово, в района на село Белотинци.
Ситуацията възниква в ранните сутрешни часове поради закъсали камиони, които блокират пътя към граничния пункт.
Колоната от тежкотоварни автомобили в посока Видин е огромна, но в посока Монтана периодично се пропускат. Очаква се скоро авариралите камиони да бъдат отстранени от платното и движението да бъде възстановено.
В района на село Метковеца тежкотоварните камиони са спрени за задължителен престой. Там движението е двупосочно в една лента.
Шофьор сподели, че чака на опашката над 4 часа. Няма никаква официална информация, пътува за Русия.
Още по темата:
- » Трафикът през Дунав мост удари нов рекорд
- » Монтирани са нови стоманобетонни пътни панели в отсечка с дължина 240 м на Дунав мост при Русе
- » Важно: Затварят напълно Дунав мост при Русе
Коментирай
Най-четено от Общество
Необичайно: Лисица се разходи в двора на училище в центъра на София15:45 30.01.2026 | Околна среда
Средиземноморски циклон връхлита България през уикенда14:59 30.01.2026 | Времето
Последно от Общество