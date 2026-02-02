„Дунав мост“ 2 е блокиран: Стотици шофьори са в снежен капан в Монтанско

Стотици шофьори в снежен капан в Монтанско, пътят към граничния пункт „Дунав мост“ 2 е блокиран.

Tапата е на международния път Е 79 в участъка Монтана-Димово, в района на село Белотинци.

Ситуацията възниква в ранните сутрешни часове поради закъсали камиони, които блокират пътя към граничния пункт.

Колоната от тежкотоварни автомобили в посока Видин е огромна, но в посока Монтана периодично се пропускат. Очаква се скоро авариралите камиони да бъдат отстранени от платното и движението да бъде възстановено.

В района на село Метковеца тежкотоварните камиони са спрени за задължителен престой. Там движението е двупосочно в една лента.

Шофьор сподели, че чака на опашката над 4 часа. Няма никаква официална информация, пътува за Русия.