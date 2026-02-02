Илон Мъск потвърди: SpaceX блокира неразрешеното използване на Starlink от Русия

Илон Мъск обяви в неделя, че действията на SpaceX за предотвратяване на неразрешено използване на Starlink от Русия изглежда са били успешни.

„Изглежда, че мерките, които предприехме, за да спрем неразрешеното използване на Starlink от Русия, сработиха. Кажете ни, ако трябва да се направи още нещо“, написа Мъск в X.

Изявлението последва притеснения на Украйна, че системите на Starlink се използват за насочване на руски дронове. Министърът на отбраната на Украйна Михайло Федоров потвърди, че Киев работи в тясно сътрудничество със SpaceX, за да спре подобна употреба, след като руски дронове с дълъг обсег бяха засечени да използват технологията. Федоров подчерта, че западните технологии трябва да защитават цивилните и да подкрепят демократичните държави, а не да улесняват нападения срещу градове.

Въпреки минали разногласия между Мъск и украинските власти относно публичната му позиция по войната, Украйна продължава да разчита на десетки хиляди Starlink терминали за комуникация на бойното поле и за управлението на някои дронови мисии.

Интервенцията на SpaceX засилва геополитическото влияние на Мъск. От 2022 г. той поддържа контрол върху това как Starlink се използва от украинските сили срещу руските военни операции. Последните мерки изглежда ефективно са блокирали руската употреба, като Федоров потвърди резултатите и благодари на Мъск за подкрепата. Той също така посочи, че Украйна разработва опростена система за регистрация на Starlink, за да гарантира контролираната му употреба в страната.

Украйна първо публично повдигна въпроса в края на януари, след съобщения, че руски дронове, включително моделът BM-35, се управляват чрез Starlink терминали. По-ранни инциденти включваха ударни дронове от тип „Мълния“, а докато дронове "Шахед" първо бяха наблюдавани да използват Starlink през септември 2024 г., тогава това не беше широко разпространено. След като Украйна се свърза със SpaceX, Мъск реагира бързо, предприемайки стъпки, които вече показват измерими резултати за ограничаване на руския достъп.