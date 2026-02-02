Експерти предлагат седем различни тарифи за електроенергията у нас

Енергийни експерти предлагат радикална промяна в начина, по който българските домакинства плащат за електроенергия. Основната идея е въвеждането на стъпаловидни тарифи, при които цената на киловатчас расте пропорционално на потреблението. Това обяви Иван Хиновски, председател на Българския енергиен форум, в предаването „Твоят ден” по NOVA.

"Тези, които потребяват по-малко, ще получат стимули и бонуси за това, че пестят енергия", обясни Иван Хиновски. Той допълни, че потребителите, които ползват енергия за луксозни нужди, като отопление на басейни или поддържане на климатици във всички помещения на големи имоти, ще плащат значително по-висока цена. Този излишък трябва да компенсира отстъпките за енергийно бедните граждани.

Край на плоската тарифа

Предложението е част от мащабната програма „Енергетика+”, която включва 50 ключови теми за стабилизиране на сектора. Експертите предлагат България да се откаже от сегашната плоска тарифа и да заимства модела от Гърция, където съществуват седем различни нива на заплащане според разхода на домакинството. Според Иван Хиновски промяната ще изисква сериозни корекции в Закона за енергетиката, но среща съпротива от страна на електроразпределителните дружества заради нуждата от нови софтуерни системи.

Революция в отоплението

Програмата обръща специално внимание и на топлинната енергия, която формира около 60 процента от енергийното потребление у нас. Една от най-смелите идеи е внедряването на малки модулни реактори за нуждите на „Топлофикация София“.

"С два такива реактора цената на топлинната енергия ще спадне драстично", прогнозира Иван Хиновски. Той предложи още създаването на конкурентен пазар при производството на пара, като независими производители влизат в мрежата чрез открити търгове. Това би принудило столичната топлофикация да купува енергия на най-ниските пазарни цени, което директно ще облекчи сметките на столичани.