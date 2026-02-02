Норвежката принцеса Мете-Марит замесена в скандал с Джефри Епстийн

Норвежката принцеса Мете-Марит се оказа под вниманието на обществеността след като наскоро разсекретени документи показват години на контакт с покойния осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн. Файловете, оповестени в петък от Министерството на правосъдието на САЩ, съдържат почти 1 000 споменавания на Мете-Марит, включително множество имейл кореспонденции между 2011 и 2014 г., съобщава норвежкият вестник VG. Мете-Марит се омъжи за норвежкия престолонаследник Хокон през 2001 г.

Разкритията идват в деликатен момент за кралското семейство, тъй като синът на Мете-Марит от предишна връзка, Мариус Борг Хойби, започва процес в Осло в сряда по 38 обвинения, включително изнасилване, нападение и престъпления, свързани с наркотици. Хойби отрича най-сериозните обвинения, а осъждането му може да доведе до присъда до 16 години.

Принцесата излезе с изявление относно миналите си контакти с Епстийн, който почина в затвора през 2019 г., докато очакваше съдебен процес за сексуални престъпления срещу малолетни. „Проявих лошо преценка и искрено съжалявам за всеки контакт с Епстийн. Това е просто смущаващо“, каза тя, като изрази съчувствие към жертвите и призна, че е трябвало по-добре да проучи миналото му.

Документите показват близки отношения между принцесата и Епстийн. В един имейл от 2012 г. тя го нарича „много чаровен“ и го пита за използване на провокативно изображение като тапет за тийнейджърския си син, докато в други го описва като „мекосърдечен“ и „толкова мил“. Кореспонденцията им включваше разговори за пътувания, подаръци и социални срещи, включително четиридневен престой в дома на Епстийн в Палм Бийч през 2013 г., когато той не е присъствал.

В изявлението си Мете-Марит подчерта, че прекратява писмената кореспонденция с Епстийн през 2014 г., чувствайки, че той се опитва да използва връзката им за свои цели. Кралският двор отбеляза, че присъствието на имейлите в документите не предполага извършване на престъпление.

По време на предстоящия процес на сина ѝ, принцесата се очаква да бъде на частно пътуване, като нито тя, нито престолонаследник Хокон ще присъстват. Хойби няма кралски титли и не е в линията на наследяване. Кралският двор подчерта, че производството е въпрос за съдилищата, като заяви: „Съдилищата са тези, които трябва да разгледат въпроса и да вземат решение. Нямаме допълнителен коментар.“