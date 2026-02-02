След еврото: С колко заплати може да си купим жилище в София?

Пазарът на недвижими имоти в София претърпява драматична трансформация. Столицата ни се конкурира по цени на имотите с други големи и развити гадове. През 2024 г. проучване показва, че в България са нужни 199 месечни заплати за закупуване на жилище с размер от 100 кв.м., но колко излиза сметката, когато стесним кръга само за София през 2026 г.?

Данните на Националния статистически институт (НСИ) рисуват оптимистична картина. Покупателната способност на българина достигна рекордните 13 000 евро на човек. За първи път в новата ни история официално изпреварваме държави като Гърция, Румъния, Словакия и Унгария по този показател.

В София икономическият двигател работи на пълни обороти:

Средната заплата : приблизително 1 800 евро.

: приблизително Минималната заплата: 620,20 евро.

Но как се съпоставят тези суми с цените на „квадрат“, които в центъра на града вече напомнят за западноевропейски мегаполиси?

Преди да започнем е важно да уточним, че цените на имотите варират. Има различни фактори, които влияят върху цената като местоположение, дали сградата е нова или дали апартаментът е обзаведен до ключ. Ние сме обърнали поглед едва към два възможни варианта и района.

Ако сте решили да инвестирате в центъра, подгответе се за сериозни числа. Тук квадратният метър при двустайните апартаменти достига замайващите 6 203 евро. Данните за средните цени на апартаментите взимаме от един от най-големите сайтове за имоти в България и са валидни към 22.01.2026 г.

За целите на проучването взимаме район, близо до центъра. Изчисленията предполагат, че отделяте цялата си заплата само за имота – сценарий, възможен само на теория, и взимате средна заплата 1 800 евро.

Средните цени за едностаен апартамент в района на Докторската градина стигат - 196 417 евро. Това се равнява на приблизително 109 заплати или 9 години работа.

За двустаен 335 714 евро, което се равнява на приблизително 186 заплати или 15,5 г.

Обръщаме се съм един сравнително нов квартал – Малинова долина.

Едностаен апартамент там струва средно 102 718 евро. За него ще са ви нужни 57 средни заплати (малко под 5 години труд).

Двустаен апартамент в покрайнините: На цена от 169 159 евро, той изисква 94 месечни възнаграждения (близо 8 години).

Как изглежда ситуацията за хората на минимална заплата?

За тези, които разчитат на минималното възнаграждение от 620,20 евро, мечтата за собствен дом без външна помощ или наследство изглежда практически недостижима. Един двустаен апартамент в краен квартал се равнява на 272 минимални заплати – или близо 23 години работа, без да се харчи нито цент за храна или битови сметки.