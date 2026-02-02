Рецепта за вкусен обяд с грах

Грахът е един от най-универсалните и обичани зеленчуци в българската кухня. Той е богат на белтъчини, фибри и витамини, а нежният му вкус е подходящ както за постни, така и за месни ястия. В следващите редове ще предложим идея за вкусен, засищащ и лесен за приготвяне на обяд с грах, който е подходящ за цялото семейство.

Необходими продукти

500 г грах (пресен или замразен)

Пилешко или телешко месо

1 глава лук

1 морков

2 с.л. олио или зехтин

1 ч.л. червен пипер

2 с.л. доматено пюре или 2 настъргани домата

1 ч.л. брашно (по желание)

сол и черен пипер на вкус

пресен копър или магданоз

около 500 мл топла вода или зеленчуков булон

Начин на приготвяне

Първият лукът се нарязва на ситно, а морковът се настъргва или нарязва на малки кубчета. В дълбок тиган или тенджера се загрява мазнината и в нея се запържват лукът и морковът до омекване. След това се добавя червеният пипер и доматеното пюре, като се разбърква бързо, за да не загори.

Прибавя се грахът и се залива с топлата вода или бульона. Ястието се оставя да къкри на умерен огън около 20–25 минути, докато грахът напълно стане мек. Ако желаете по-гъст сос, в края можете да добавите малко брашно, разтворено във вода. Подправя се със сол и черен пипер, а преди сервиране се поръсва с пресен копър или магданоз.

Сервиране и идеи за разнообразие

Ястието с грах може да се поднесе самостоятелно с пресен хляб или като гарнитура към печено месо. За по-богат вкус може да добавите картофи, пилешко месо или наденица. Вегетарианският вариант е лек и здравословен, подходящ и за хора, които предпочитат балансирано хранене.

Рецептата за вкусен обяд с грах е доказателство, че с малко продукти и кратко време в кухнята може да се приготви питателно и апетитно ястие. Това е класически вкус, който носи усещане за домашен уют и традиция, и със сигурност ще заеме достойно място във вашето меню.