Дара може да се откаже от "Евровизия" заради хейта, ще мисли

Дара може да се откаже от "Евровизия" заради хейта, ще мисли
Дара, която спечели финала у нас и бе избрана да ни представя на "Евровизия", може и да се откаже. След победата ѝ тръгнаха много негативни коментари за нагласен конкурс, сред тях не липсваха и такива от музикалната гилдия.

"Желанието ми е убито и смазано от негативните коментари. До края на деня ще взема решение дали да участвам, заяви тя пред bTV.

"Най-обидното е недоверието към таланта ми, това е най-обиждащото. Иначе знам, че победителят във всеки един формат често изяжда голяма порция хейт. Това често се е наблюдава, някак си съм се опитала да претръпна и да не обръщам внимание", каза певицата.

Тя все пак е видяла и подкрепа от много хора, както и от екипа ѝ.

"Благодарна съм на всеки един човек, който ме подкрепя. Благодаря на тези хора, защото те ме държат и ми дават сили да продължавам", каза още Дара

#Дара

