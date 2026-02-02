До 15 см е снежната покривка в региона на Хасково

Снежната покривка в региона на Хасково е между 5 и 15 сантиметра, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация по повод зимната обстановка. Всички пътища са обработени и почистени, но на места има заснежени участъци, които са проходими при зимни условия. В областта няма бедстващи райони.

По данни на Областното пътно управление на терен работят 78 снегопочистващи машини, които продължават с разчистването и обработката на пътната мрежа заради продължаващия снеговалеж.

По информация на EVN няма населени места без електрозахранване.

От източнородопската община Ивайловград публикуваха на официалната си страница в социалните мрежи, че към тази сутрин обстановката остава спокойна, пътищата са проходими и автобусите се движат по редовния график на междуселищните линии.

От Община Харманли също публикуваха информация на официалната си страница във Фейсбук, според която всички пътища от републиканската и общинската мрежа са обработени и почистени.

Между пет и 15 см е снажната покривка в региона на Хасково, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация по повод зимната обстановка. Всички пътища са обработени и почистени. На места има заснежени участъци, който са проходими при зимни условия. На територията на областта няма бедстващи райони.

По данни на Областното пътно управление на терен са 78 снегопочистващи машини, които продължават работа по разчистване и обработката на мрежата заради продължаващия снеговалеж.

По информация на EVN, няма населени места без електрозахранване.

От източнородопската община Ивайловград публикуваха на официалната си страница в социалните мрежи, че към тази сутрин обстановката остава спокойна на тяхна територия, пътищата са проходими и автобусите се движат в редовен график по междуселищните линии.

От Община Харманли също публикуваха информация на официалната си Фейсбук страница, според която всички пътища от републиканска и общинска пътна мрежа са обработени и почистени.