Наградите 'Грами' под знака на имиграцията: Bad Bunny, Billie Eilish и откритият протест срещу ICE

Bad Bunny превърна историческата си победа на наградите „Грами“ в открито политическо изявление, поставяйки финал на церемония, белязана от теми за имиграцията, идентичността и протеста срещу американските имиграционни служби (ICE). Пуерториканският артист спечели наградата за албум на годината с Debí Tirar Más Fotos, като стана първият изпълнител, получил най-престижното отличие за албум на испански език.

При получаването на наградата Bad Bunny започна речта си на испански и се позова на добре позната пуерториканска поговорка за малкия размер на острова, подчертавайки, че хората му са способни на много повече, отколкото често им се признава. Той благодари на екипа си, на феновете и на майка си, след което премина на английски, за да посвети отличието на хората, принудени да напуснат родните си места в търсене на по-добър живот. Наградата беше връчена от Хари Стайлс, който през 2023 г. спечели албум на годината с Harry’s House, същата година, в която Bad Bunny беше номиниран с Un Verano Sin Ti.

Темата за имиграцията и критиките към Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ (ICE) присъстваха силно през цялата вечер. По-рано Били Айлиш спечели песен на годината за „Wildflower“ от албума си Hit Me Hard and Soft от 2024 г. В речта си тя заяви, че никой не е нелегален на открадната земя, и директно осъди ICE, присъединявайки се към все повече артисти, които използват сцената на „Грами“, за да коментират миграционната политика на САЩ.

Bad Bunny затвърди това послание по-късно, когато получи наградата за най-добър албум в жанра música urbana, отново за Debí Tirar Más Fotos. Преди да благодари, той заяви „ICE out“, което предизвика силни аплодисменти. По думите му мигрантите не са престъпници или външни хора, а човешки същества и американци, като той определи изказването си като защита на достойнството и общата човечност.

Политическият тон на шоуто не се ограничи само до имиграцията. Водещият Тревър Ноа направи шега, свързваща президента на САЩ Доналд Тръмп, Гренландия и осъденият за трафик на хора финансист Джефри Епстийн, намеквайки, че интересът на Тръмп към Гренландия е последвал загубата на частния остров на Епстийн. Малко след това Тръмп реагира в Truth Social, като категорично отрече да е посещавал острова и заплаши с правни действия срещу Ноа заради твърдения, които определи като неверни и клеветнически.

Сред другите големи победители Кендрик Ламар и SZA спечелиха песен на годината за „Luther“, като наградата беше връчена от Шер, която за момент се обърка и спомена Лутър Вандрос. Продуцентът Sounwave отдаде почит на покойния певец в благодарствената реч. Ламар спечели и наградата за най-добър рап албум с GNX, което беше първото телевизионно отличие за вечерта. С тези награди той изпревари Jay-Z и се превърна в най-награждавания рапър в историята на „Грами“ с общо 27 отличия.

Лейди Гага спечели най-добър поп вокален албум за Mayhem, като заяви, че все още изпитва недоверие всеки път, когато се връща на сцената на „Грами“. Лола Йънг получи наградата за най-добро поп солово изпълнение с „Messy“ и изнесе непринудена и хумористична реч. Оливия Дийн беше обявена за най-добър нов артист и със сълзи каза, че е внучка на имигрант, като подчерта, че смелостта и миграцията са направили кариерата ѝ възможна.

Кънтри категориите също привлякоха внимание. Jelly Roll спечели наградата за най-добър съвременен кънтри албум с Beautifully Broken в година, в която „Грами“ разделиха категорията за кънтри албум на съвременен и традиционен формат. Промяната дойде след онлайн реакции, след като Cowboy Carter на Бионсе спечели най-добър кънтри албум. Jelly Roll се фокусира върху вярата и благодарността в речта си. По време на предварителната церемония той и Shaboozey спечелиха наградата за кънтри дуо или групово изпълнение. Shaboozey посвети отличието на майка си, имигрант и дългогодишна медицинска сестра, заявявайки, че имигрантите са изградили страната и заслужават признание.

Фарел Уилямс получи наградата Dr. Dre Global Impact Award и благодари за вярата в силата на черната музика. Шер беше удостоена с наградата за цялостен принос за 2026 г., като каза, че след шест десетилетия в индустрията упоритостта остава ключова.

Церемонията включваше и емоционален сегмент „In memoriam“, посветен на D’Angelo и Роберта Флак. Ms. Lauryn Hill се завърна на сцената на „Грами“ за първи път от 1999 г., изпълнявайки трибюти заедно с Джон Батист, Джон Леджънд, Чака Кан и Уайклеф Жан.

По време на предварителната церемония бяха отбелязани и няколко исторически момента. Далай Лама спечели първия си „Грами“ за аудиокнига, а „Golden“ от KPop Demon Hunters стана първата кей-поп песен, отличена в категорията за визуални медии. Режисьорът Стивън Спилбърг спечели първия си „Грами“ за Music for John Williams, с което завърши своя EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, and Tony Awards).

Проимиграционните послания продължиха през цялото събитие. Множество артисти носеха значки „ICE out“, сред които Amy Allen, спечелила за втора поредна година наградата за текстописец на годината, и Kehlani, която получи първите си „Грами“ за R&B изпълнение и R&B песен. Зад кулисите Глория Естефан изрази тревога за децата в центрове за задържане и заяви, че вече не разпознава страната в настоящия момент.