Руски дрон уби 12 миньори в Украйна при удар по цивилен автобус

Руски дрон е ударил автобус, превозващ цивилни минни работници в Днипропетровска област, при което най-малко 12 души са загинали, а 16 са били ранени, съобщиха украинските власти и енергийната компания ДТЕК на 1 февруари. Атаката е извършена край град Тернивка, в близост до Павлоград, докато миньорите са се прибирали у дома след края на работната си смяна.

По данни на ДТЕК, най-големият частен производител на енергия в Украйна, ударът е част от по-широка руска атака срещу минните съоръжения на компанията. Дронът е поразил района до служебния автобус, използван изключително за превоз на минни работници. Всички пътници са били цивилни и не са участвали по никакъв начин във военни действия.

Жертви и първоначална реакция

Губернаторът на Днипропетровска област Олександър Ханжа заяви, че вражески безпилотен летателен апарат е ударил зоната до автобуса, в резултат на което шофьорът е изгубил контрол и превозното средство се е блъснало в ограда. Спешните служби са пристигнали на място, докато ранените пътници са се опитвали да се измъкнат от катастрофиралия автобус и да си помагат взаимно.

Четиринадесет от пострадалите са били откарани в болница, като за седем от тях се съобщава, че са в критично състояние. В първите часове след удара властите уточняваха мащаба на разрушенията и точния брой на жертвите. По-късно Националната полиция потвърди, че към 22:00 часа загиналите са 12, а ранените – 16.

Първоначално ДТЕК съобщи за по-висок брой жертви, но впоследствие коригира информацията, потвърждавайки 12 загинали и отбелязвайки, че девет от ранените са в тежко състояние.

Умишлено насочване срещу цивилни

Украински официални лица и експерти подчертаха, че атаката е била целенасочена. Серхий Бескрестнов, съветник на украинския министър на отбраната по технологични въпроси, заяви, че автобусът е бил ударен от дронове тип „Шахед“, управлявани дистанционно.

По думите му няколко дрона са летели по пътя, когато операторът на първия е забелязал автобуса и е решил да атакува. След първоначалния взрив превозното средство се е разбило, а ранените хора са започнали да излизат от него. В този момент операторът на втори дрон е пренасочил апарата към цивилните на земята.

Бескрестнов подчерта, че операторите „на 100 процента са видели и разпознали целта като цивилна“ и съзнателно са взели решение да ударят хора, които не са представлявали военна заплаха.

Реакции на украинските власти

Омбудсманът на Украйна Дмитро Лубинец осъди атаката, като я определи като пореден акт на насилие срещу цивилни. „Служебният автобус е превозвал минни работници – цивилни, които не са участвали в бойните действия. Това е още една брутална атака с жертви, само за днешния ден“, заяви той.

Външният министър Андрий Сибиха също остро осъди удара, подчертавайки, че автобусът не е бил военна цел. „Няма военна цел – просто трудолюбиви мъже, които се връщат при семействата си след работа. Наистина ужасяващо“, каза той. Сибиха добави, че отговорните за атаката трябва да понесат отговорност и че справедливостта е ключова за всеки траен мир.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че атаката показва продължаващата ескалация от страна на Русия, дори на фона на дипломатически усилия за прекратяване на войната. Във вечерното си обръщение той определи удара като престъпление, което отново демонстрира отговорността на Русия за задълбочаването на конфликта.

Въздействие върху минния сектор на Украйна

Главният изпълнителен директор на ДТЕК Максим Тимченко нарече инцидента „непровокиран терористичен удар по изцяло цивилен обект“, като добави, че това е най-голямата загуба на човешки живот за компанията от началото на пълномащабната руска инвазия. Той определи деня като един от най-мрачните в историята на ДТЕК.

Михайло Волинец, председател на Независимия синдикат на миньорите в Украйна и народен представител, заяви, че атаката е част от продължителна кампания срещу енергийната и минната инфраструктура на страната. По думите му руските сили редовно обстрелват въглищни мини, подстанции и минни райони, което често налага спешна евакуация на работници от обезточени подземни съоръжения.

Волинец припомни, че през 2014 г., когато Русия започна първоначалната си инвазия в Донбас и анексира Крим, Украйна е разполагала със 145 въглищни мини. Заради постоянните атаки и окупацията днес функционират едва 14.

Международни реакции и по-широк контекст

Международните реакции не закъсняха. Британският депутат Джон Макдонъл определи удара като ужасяващ, заявявайки, че това е поредната атака срещу работническата класа в Украйна. Той изрази солидарност с украинските синдикати и съболезнования към семействата на загиналите миньори.

Атаката с дрон се случва на фона на продължаващи разговори между Украйна, Съединените щати и Русия относно възможни стъпки към деескалация. Няколко дни по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че руският президент Владимир Путин е се съгласил да спре атаките срещу украинските градове за една седмица. По-късно Москва уточни, че паузата ще се отнася само за Киев и само до 1 февруари.

По-рано в същия ден руските сили нанесоха удари и по град Запорожие, като раниха най-малко девет души, включително дете. Един от ударите е поразил родилен дом. Отделни нощни атаки с дронове в Днипро убиха мъж и жена, след като домът им беше разрушен.

Украинските власти заявиха, че събитията от 1 февруари ясно показват разминаването между изявленията на Русия и реалните ѝ действия, тъй като цивилната инфраструктура и невъоръжени граждани продължават да бъдат подлагани на обстрел.