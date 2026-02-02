  • Instagram
Километри опашки за лифта в Банско

Километри опашки за лифта в Банско
Невиждана опашка за лифва Банско се изви през почивните дни!

Хора споделяха кадри в блогове и си обеменяха информация.

Под тази снимка коментират, че един час не им мърда при това количество скиори, за да ес доберат до кабинка.

Някои коментират, че за това са се отказали да посещават курорта, а други че го избягват през почивните дни.

"Бях там миналата седмица. Най-лошият курорт откъм опашки за лифт, който съм виждал. (Карам ски 46 години) Бойкотирайте Банско! Ще стане по-добре само когато печалбата (300 паунда за 6-дневна карта) спре да отива в джобовете и бъде правилно инвестирана. Никога няма да се върна", пише чужд гражданин.


"Цените на микробусите също ще се удвоят. Миналата седмица автобусите бяха 8 евро на човек", оплаква се друг.

