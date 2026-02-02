Илияна Йотова започва консултациите с политическите сили
Начало на ключова политическа седмица. Президентът Илияна Йотова ще започне консултациите с политическите сили от вторник, а след това ще обяви, кой е изборът ѝ за служебен премиер, предава bTV.
Миналата седмица стана ясно, че от десетимата, поканени на „Дондуков“ 2, петима заявиха готовност да оглавят служебно правителство.
Това са подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Галчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.
Според Конституцията, президентът Илияна Йотова сега трябва да проведе консултации с парламентарните групи, да обяви кой кандидат ще поеме служебния кабинет, да издаде указ за назначаване на служебно правителство и едновременно с него да насрочи нови избори в двумесечен срок.
Президентът започва процедурата от 3 февруари.
Още по темата:
- » Илияна Йотова обяви кога започва консултации с парламентарните групи
- » ОБЗОР Кой ще бъде служебен премиер: Петима казаха „да“ – на ход е президентът Илияна Йотова
- » Силвия Къдрева даде пето „да” за служебен премиер