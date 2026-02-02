  • Instagram
Илияна Йотова започва консултациите с политическите сили

Начало на ключова политическа седмица. Президентът Илияна Йотова ще започне консултациите с политическите сили от вторник, а след това ще обяви, кой е изборът ѝ за служебен премиер, предава bTV.

Миналата седмица стана ясно, че от десетимата, поканени на „Дондуков“ 2, петима заявиха готовност да оглавят служебно правителство.

Това са подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Галчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Според Конституцията, президентът Илияна Йотова сега трябва да проведе консултации с парламентарните групи, да обяви кой кандидат ще поеме служебния кабинет, да издаде указ за назначаване на служебно правителство и едновременно с него да насрочи нови избори в двумесечен срок.

Президентът започва процедурата от 3 февруари.

