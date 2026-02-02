  • Instagram
Цената на краставиците в Пловдив достигна тази на месото

Цената на краставиците в Пловдив достигна тази на месото
Цената на краставиците в Пловдив достигна 4 евро (7.82 лева) за килограм в някои магазини. За това съобщиха клиенти на търговските обекти в социалните мрежи.

Ново поскъпване на основите храни има и според синдикатите. Данните показват, че така наречената "малка потребителска кошница“ вече струва 59 евро, срещу 58,5 евро през декември.

От КНСБ предупредиха, че ако нарастването на цените продължи, инфлацията също ще скочи над прогнозната.

Най-голям ръст в цените на дребно има при зеленчуците

