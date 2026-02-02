  • Instagram
Втори салон в Бургас е снимал със скрита камера! Най-малкото заснето момиче е на 15 г.

Втори салон в Бургас е снимал със скрита камера! Най-малкото заснето момиче е на 15 г.
Втори козметичен салон в Бургас - този път в комплекс "Меден рудник", е имал скрита камера в помещение за извършване на лазерна епилация. Още не е ясно дали има връзка между двата салона.

Възможно е да се касае за мрежа за търговия за продаване на кадри. Стотици са засегнатите лица, които обмислят да заведат колективен иск. Кадрите са разпространени в десетки сайтове - с платен достъп или регистрация. Това се случва от 2020 г., а последното качено видео е от миналия месец, съобщава NOVA.

Сред жертвите са магистрати, служители на НАП, общински съветник, журналисти, близки на високопоставени длъжностни лица, полицаи, непълнолетни на 16-17 г., бременна жена. Най-малкото засегнато момиче е на 15 години.

Тази дейност на практика се явява като паралелна и прикрита на законния бизнес, смята адвокатът на жертвите. Предполагам, че са гледани тези клипове десетки или стотици хиляди пъти и ако са заплащани по 30 евро, всеки може да си направи сметка какви суми са акумулирани.

Комисията за защита на лични данни е съставила акт на салона в центъра на Бургас. МВР и прокуратура продължават с проверките. Салонът все още работи.

