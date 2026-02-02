Атанас Атанасов: БСП издига Илияна Йотова за президент

Българската социалистическа партия (БСП) ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова за предстоящите през тази година президентски избори. Това обяви депутатът от левицата Атанас Атанасов в ефира на БНР тази сутрин. Изявлението идва само девет дни след като Йотова официално встъпи в длъжност като първата жена президент на България след оставката на Румен Радев.

"След по-малко от година нашият президент Илияна Йотова ще има нужда от силна БСП, която да я издигне и избере," заяви Атанас Атанасов. Той подчерта, че партията има "морален и исторически дълг" към нея, опитвайки се да я обвърже тясно с партийната структура на "Позитано" 20.

Дистанциране от „потъващия кораб“

Младият депутат направи опит да защити участието на социалистите в падналия кабинет „Желязков“, като определи за „цинично“ поставянето на БСП под общия знаменател на мафията и олигархията. Въпреки че правителството падна под натиска на най-мащабните протести от десетилетия, Атанасов твърди, че представителите на левицата не са били замесвани в корупционни схеми.

Според него БСП е заела „държавническа позиция“, но е напуснала управлението, когато мнозинството е започнало да се подменя. Този прочит на събитията обаче влиза в разрез с масовото недоволство срещу икономическите параметри на бюджета в евро, които станаха повод за бунтовете.

Решаващ конгрес и лидерска криза

На предстоящия конгрес на 7 и 8 февруари социалистите ще трябва да решат дали да сменят сегашното ръководство в лицето на Атанас Зафиров. Атанасов, който е спряган за едно от новите лица на партията, призна, че са били наясно за електоралните щети от участието във властта, но отрече да има риск БСП да не премине парламентарната бариера.

Вътрешните анализи показват, че партията е изправена пред „най-голямото предизвикателство“ – излизането на Румен Радев на партийния терен. Опитът да се „приватизира“ Йотова като партиен кандидат изглежда като директен отговор на амбициите на Радев да привлече лявото пространство към своя нов политически проект.