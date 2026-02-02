Стартира продажбата на еднодневна винетка - колко ще ни струва

Еднодневната винетка влиза в продажба на терминалите на самообслужване по бензиностанциите и в другите търговски обекти в страната от 3 февруари, съобщава NOVA.

Новият стикер ще струва 4 евро и 9 евроцента. Както и останалите видове, тя ще е валидна за леките автомобили до 3,5 тона, за ремаркета и каравани, както и за къмпинг автомобили от категория М1, независимо от тяхната технически допустима максимална маса.



Еднодевната винетка ще е с валидност 24 часа от часа на закупуване. Например, ако си я закупим в 00:00 ч. тя ще е валидна до 23:59 ч. и 59 секунди.

От тол управлението обясниха, че новият стикер е подходящ за кратки и непланирани пътувания.

Едноневната винетка ще можем да закупим по стандартния начин, като ще бъде добавена към останалите видове. „Ако днес в 10:00 ч. я активираме и това е времето за началото на нейната валидност, тя ще бъде валидна до утре до 9:59 и 59 секунди. Цената е 4,09 евро, като остава опцията и за изпреварващо заявяване. Един месец предварително може да планирате пътуванията си на базата на този метод”, съобщи директорът проф. Олег Асенов.

Цените на винетките остават без промяна през тази година, като се изписват в евро и лева. Плащанията по електронен път са в евро. А от началото на януари закупуването в новата валута се извършва без проблем.

През февруари изтича валидността на 371 642 годишни винетки.

Освен от сайта на тол управлението или мобилното приложение, стикер може да се купи на гише или на някои от 464 терминала за самотаксуване. А винетките с годишно покритие остават най-предпочитаните. От началото на годината са повече от 50% от общия брой.