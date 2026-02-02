Иде серия ледени дни: Жълт код за сняг, студ и 4 м. вълни по морето

След снежната неделя, в понеделник ще вали сняг в Северна и Източна България. Най-късно снеговалежите ще спрат в крайморските области. Заради по-студеното време ще продължи да се трупа нова снежна покривка.

В отделни части на страната ще се акумулират между 10 и 20 сантиметра.

Вятърът ще е по-силен в неделя, след което поривите ще се ограничат в източните райони. Дневните температури в последния почивен ден ще са около и малко над нулата.

В първите три дни на тази седмица ще е кулминацията на този студен цикъл. Температурите в ранните часове ще паднат до минус 10 - минус 12 градуса. В топлите часове термометрите ще останат под нулата, в понеделник до минус 6 - минус 7 градуса в североизтока.

Втората половина на седмица ще е с по-меко време. Облачността ще е динамична с локални валежи в ниската част на страната от дъжд. От четвъртък нататък в някои точки на България отново ще измерим до над 10 градуса, сочи прогнозата на НОВА.

За 2 февруари 2026 г. НИМХ издаде и предупреждение от жълт код за студено време и значителни снеговалежи за 24 области от страната. Предупреждението не в сила за областите: София, Благоевград, Перник и Кюстендил.

От Meteo Balkans предупреждават за вълни с височина между 2 и 3 метра, а по Южното Черноморие - дори до 4 метра.

Метеоролозите са категорични: времето ще е потенциално опасно, особено за рибарите. Очаква се бурен североизточен вятър, който ще нахлуе с пориви и ще донесе значително по-студен въздух.

Meteo Balkans обявява оранжев код за опасно време в голяма част от страната, като най-засегната ще бъде Източна България. Облачността ще се увеличи, ще има валежи, условията в морето ще станат критични.

Специалистите съветват да се избягват разходки по брега и всякакви дейности в близост до водата.

Силният вятър и бурните вълни ще поставят на изпитание и плажната инфраструктура.



