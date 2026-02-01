Алкарас би Джокович, направи кариерен Голям шлем на 22 години

Испанецът Карлос Алкарас спечели за първи път в кариерата си титлата на Откритото първенство на Австралия по тенис.

22-годишният водач в световната ранглиста победи десеткратния шампион Новак Джокович (Сърбия) с 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 за малко повече от три часа на "Род Лейвър Арина".

За Алкарас това беше първия финал в Мелбърн, а той стана най-младият тенисист, завоювал кариерен Голям шлем, където има вече седем трофея.

Джокович изигра отличен първи сет, в който доминираше, направи два пробива и взе аванс в резултата.

В следващите две части обаче Алкарас показа по-добро ниво, взе подаването на съперника си общо четири пъти и стигна до обрат. Сърбинът, който има 24 трофея от Шлема, не изглеждаше в много добра физическа форма, като след края на втория сет отиде до съблекалнята, а между третата и четвъртата част получи медикаменти от лекаря на корта.

В четвъртия сет двамата играха равностойно, печелеха сервис геймовете си, но в 12-ия Алкарас стигна до 40:15, проби и спечели турнира.

Двубоят на трибуните беше изгледан и от испанската легенда Рафаел Надал.

"Искам да кажа няколко думи за Новак. Това, което ти правиш е наистина вдъхноваващо. Да полагаш усилия, да играеш, за мен е чест да бъда с теб на корта, в съблекалнята, да виждам какво правиш, за мен е невероятно вдухновяващо. Аз работех толкова много да стигна до този трофей, само в моя щаб знаят през какво преминах. За мен е странно да гледам Рафа на трибуните, за мен това е чест!", заяви новият шампион в интервюто си на корта.

След финала Алкарас остава лидер в световната ранглиста, а Джокович се изкачва с едно място и от понеделник, 2 февруари, вече ще е трети.