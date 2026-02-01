Прави се закрит лагер за мигранти и до границата с Румъния

България ще прави лагер за мигранти от закрит път и на границата с Румъния. Това стана ясно от изявления на кмета на Ветово д-р Мехмед Мехмед по време на последното заседания на местния Общински съвет, цитирани от БТА.

"Има възможност за изграждане на център за бежанци на мястото на бившето военно поделение до Сеново, в което има разрушаващи се сгради и 600 дка горски фонд", съобщава Мехмед.

Той уточнява, че областният управител Драгомир Драганов още през миналата година е предприел стъпки, за да може да се придобие имотът и там да се изгради един от двата планирани центрове за бежанци у нас. Драганов е огледал лично имота и е изпратил снимки и информация на съответните отговорни служби.

Във връзка с това областният управител е изпратил писмо, което беше прочетено по време на заседанието на Общински съвет – Ветово. В него е посочено, че от Държавната агенция за бежанците е предвидено финансиране в размер на около 7,7 млн. евро за изграждане на център от затворен тип с 400 места за настаняване на мигранти. Според проекта той ще разполага с общежитие, столова, перални помещения и др. съпътстващи помещения.

За целта е необходимо становище от страна на Общински съвет – Ветово, като Мехмед уточни, че всичко трябва да се случи така, че да не се предизвиква и напрежение сред местната общественост. Имотът следва да се преобразува от публична държавна собственост на частна държавна собственост, предоставянето му за управление на областния управител. За целите на строителството част от терена трябва да се предостави и на Държавната агенция за бежанците, се посочва още в писмото на областния управител. Според него се предвижда разкриването на около 80 работни места, 50% от които ще са държавни служители, а за останалите ще има възможност да се ангажират местни жители за обслужващ персонал. Финансирането на обекта ще е с изцяло европейски средства по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027.

„В Южна България има такива центрове за бежанци, които влизат от Турция. Идеята е този център да обслужва тези, които минават през българо-румънската граница или някои, които са влезли в Европа през България, и са върнати тук. Докато се реши, ние да ги депортираме в родните им места, те трябва временно да пребивават на територията на страната“, отбеляза д-р Мехмед Мехмед. Той отбеляза, че и преди това като военно поделение, това място е използвано с подобна цел.

Ако центърът е наистина от затворен тип, не би следвало да има проблеми, но ако това не се спазва стриктно, може да има някои притеснения, отчете кметът на село Сеново Инна Георгиева.

Мехдем Мехмед добави, че в тази връзка може да бъде поканен и областният управител, който да разясни подробно на място проекта и мерките за охрана и безопасност, които би следвало да предложи той.

"СЕГА" ПРИПОМНЯ:

Само преди няколко дни стана ясно, че България ще изгради два нови центъра от затворен тип за настаняване на мигранти до края на 2026 и началото на 2027 г. Това се налага заради разпоредбите в новия Пакт за миграцията и убежището на Европейския съюз, който ще започне да се прилага от 12 юни тази година за всички страни членки, обяви в интервю за БНР председателят на Държавната агенция за бежанците Иван Иванов.

Той обясни, че се обмисля възможността центровете за мигранти да бъдат разположени в по-малки общини, така че осигурят нови работни места за местното население. "По отношение на инфраструктурното обслужване и изискванията на пакта, България има задължението да изгради 2 нови центъра от затворен тип. В момента проучваме дислокацията - къде могат тези центрове да бъдат построени. Считам, че целесъобразно е да бъде в по-малки населени места", заяви Иванов. По негови думи "не би трябвало да се страхуват хората, тъй като ще бъдат от затворен тип, тоест хората, които ще бъдат вътре - бежанците - няма да имат достъп извън тези центрове".

"Няма изискване да бъдат в близост до границата, но моето виждане е, че е хубаво да бъдат в усвоени терени на бивши казарми, използвани от Българска армия, които в момента са имоти с отпаднала необходимост. И нека честно да си кажем - тези имоти пустеят, така че могат да бъдат използвани по целесъобразност", каза още шефът на агенцията за бежанци.

Снимката е илюстративна