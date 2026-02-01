Джип се вряза в ресторант в ж.р. "Тракия" в Пловдив

Джип се вряза в голям ресторант в ж.р. "Тракия" в Пловдив. Леко пострадала е една жена, която е прегледана от пристигналите на място медици.

Сигналът за катастрофата е получен в 12:00 часа днес на тел. 112. Автомобилът е спрял буквално в центъра на заведението.

Алкохолната проба на 64-годишния шофьор е отрицателна, предстои тест за наркотици. Пред полицаите той обяснил, че загубил контрол над колата.

Причините и обстоятелствата около произшествието се изясняват.