Джип се вряза в ресторант в ж.р. "Тракия" в Пловдив
Джип се вряза в голям ресторант в ж.р. "Тракия" в Пловдив. Леко пострадала е една жена, която е прегледана от пристигналите на място медици.
Сигналът за катастрофата е получен в 12:00 часа днес на тел. 112. Автомобилът е спрял буквално в центъра на заведението.
Алкохолната проба на 64-годишния шофьор е отрицателна, предстои тест за наркотици. Пред полицаите той обяснил, че загубил контрол над колата.
Причините и обстоятелствата около произшествието се изясняват.
