  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +2 / +3
Пловдив: +0 / +0
Варна: -2 / +1
Сандански: +4 / +4
Русе: -5 / -3
Добрич: -4 / -2
Видин: -4 / -3
Плевен: -4 / -3
Велико Търново: -4 / -3
Смолян: -5 / -5
Кюстендил: -2 / +0
Стара Загора: -1 / +0

Джип се вряза в ресторант в ж.р. "Тракия" в Пловдив

  • Сподели в:
  • Viber
Джип се вряза в ресторант в ж.р. "Тракия" в Пловдив

Радио Пловдив
A A+ A++ A

Джип се вряза в голям ресторант в ж.р. "Тракия" в Пловдив. Леко пострадала е една жена, която е прегледана от пристигналите на място медици.

Сигналът за катастрофата е получен в 12:00 часа днес на тел. 112. Автомобилът е спрял буквално в центъра на заведението.

Алкохолната проба на 64-годишния шофьор е отрицателна, предстои тест за наркотици. Пред полицаите той обяснил, че загубил контрол над колата.

Причините и обстоятелствата около произшествието се изясняват.

#Пловдив

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?