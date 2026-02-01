Гърция: Червен код за опасно време в 7 области

Властите в Гърция предупреждават за висок риск от наводнения днес и утре.

В Северната част на страната на места паднаха градушки.



Голяма част от пътната настилка е заледена, съобщават от Пътна полиция.

Седем области на страната са с червен код за екстремно и опасно време.

Със специално предупреждение са жителите на Халкидики, Пелопонес и Кавала поради покачване на нивото на реките.

В област Атика от вчера вечерта продължава да вали силен дъжд. Част от пътищата са под вода.

Полицията пренасочва движението от рискови участъци. Лошото време засегна силно островите в Егейско море.

Жителите на островите Закинтос и Кефалония получиха съобщения по мобилните телефони да избягват пътуване до утре вечерта.

За районите на Северна Гърция предупреждават за силни снеговалежи от следобедните часове.

Кметът на остров Гавдос съобщи, че 16 дни нямат фериботна връзка поради лошото време.

Част от фериботните връзки са прекратени временно поради много силен морски вятър.

Според прогнозите до вторник времето ще бъде под влияние на циклона.