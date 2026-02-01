Денков притеснен, че Радев се е споразумял с Борисов и Пеевски

Ако Румен Радев не смее да каже имената на Борисов, Пеевски и Сарафов, как ще се бори с тях? Когато заявява, че ще се бори с олигархията, да започне да казва истинските неща. Много е важно Радев да покаже, че не е част от прегрупирането на мафията.

Това зави пред БНР заместник-председателят на "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков, съпредседател на ПГ на ПП-ДБ, бивш премиер.

"След 9 години да не кажеш нищо за Борисов и Пеевски, при положение, че е пределно ясно кои са лицата на олигархичната държава. Да не кажеш нищо за Сарафов, който съгласно ВКС и няколко от съставите на Апелативния съд не е и.ф. главен прокурор, и ти да мълчиш и нищо да не кажеш. Да мълчиш по отношение на Малинов, който има ключово участие по отношение на "Чирен", който беше негов служебен министър на енергетиката и сега продължава да бъде директор на "Булгартрансгаз". Това са примери за олигархични практики, за корупционни практики, които всеки вече знае в тази държава".

По думите на Денков по отношение на "Турски поток" и на "Боташ" има общи елементи - става дума за руски газ и става дума за Владимир Малинов, който участва и в двата проекта и е ключово лице:

"Аз имам сериозно притеснение, че Радев се е споразумял с Борисов, а това означава и с Пеевски да не го атакуват за "Боташ", а той да не ги атакува тях. Това би обяснило защо неговата борба с олигархията е абстрактна. Това няма как да е приемливо".

Според него слизането на Радев на партийния терен е изчистило трите пътя на развитие, които има пред България:

"Единият е корупционният, това, което правиха досега Борисов и Пеевски, това, което ги интересува, е те да се измъкнат от съдебно преследване. Вторият е търсене на държавник като Орбан - с твърда ръка - т.е. създаваш нещо, което изглежда добре на пръв поглед, но всяка диктатура в крайна сметка загробва държавата. Третият е това, което ние искаме - ние дълбока вярваме и за това се борим, че Европа е единственото място, където ние можем да продължаваме да се развиваме, да станем по-богата държава, да намалим неравенството, да бъдем защитени от външна агресия и да дадем най-добрите възможности на хората. ... Ние търсим подкрепа за тази посока. Който е готов да работи за тази посока - да гласува в Народното събрание и когато се обсъжда правителство, то да бъде в съответствие с тези приоритети, е добре дошъл. Но да очаква някой ние да тръгнем да подкрепяме едната или другата посока, няма да се случи. Това е, което опитаха Борисов и Пеевски, ние им казахме "не". Видяхме ги, че са безнадеждни и никога повече няма да се опитваме да работим с тях двамата. Радев е тръгнал в абсолютно грешна посока и или ще коригира посоката си, защото Орбан не е европейска посока, или ще коригира изказа си за това как ще се бори с олигархията и мафията".

Със слизането на Радев Борисов и Пеевски много удобно се измъкнаха от общественото внимание, но ние не можем да позволим това, те са проблем на България, посочи Денков.

Приоритет на ПП-ДБ е силна България в силна Европа и започваме публични срещи с основните участници в обществения живот по нашите приоритети, търсим сътрудничество, за да успеем, изобщо не чакаме, изтъкна той.

Заместник-председателят на "Продължаваме промяната" уточни, че разговорите за листите на коалицията ПП-ДБ за предстоящите избори трябва да продължат не през медиите, а вътре в лидерския формат:

"Не мисля, че имаме различие за това какво искаме да постигнем, че листите трябва да са силни и с разпознаваеми хора. Въпросът е какъв е механизмът, по който да постигнем това, което целим и едните, и другите. Досега бяхме успешни, работейки заедно. Ние искаме да продължим по същия начин. ... Рамката, която ни помогна да работим заедно през последните избори, трябва да остане същата. ... Няма въпроси, които могат да са нерешими за коалицията. В решението на ПП няма споменати имена, не пише нищо за Явор Божанков и Даниел Лорер, пише, че когато някой е изключен от партия, би било редно поне ако няма някакви други разговори, той да не бъде част от общата коалиция, защото ще влезе евентуално в Народното събрание и ние няма да можем да разчитаме на този човек, когато става дума за общи действия. Този принцип важи както за ПП, така и за ДБ. Те също имат хора, които са изключени и мисля, че и те не биха били щастливи, ако ние започнем да ги слагаме като водачи на листи. Така че нека отново да седнем и да обсъдим тези въпроси делово, вместо да раздухваме през медиите един или друг случай. Това не помага на никого".

Денков подчерта, че Кирил Петков, Лена Бориславова и Андрей Цеков сами са се отказали от участие за следващите избори, но остават в ПП и публично са заявили, че ще помагат на партията.